«Виртуозы гитары» потребовали большей свободы

Ладно программа, там мало чего было из известного. Но ведь и участники из Мексики, Бразилии и других стран, - тоже известны лишь знатокам. А время сложное. До этого прошли куча мастер-классов в Башмет-центре, какие-то личные встречи, - ну это точно именно фестиваль. Разве что джазовых клубов не было, этого явно и очевидно не хватало для атмосферности, и это давнее упущение «Виртуозов гитары», ввиду их тотальной ориентации на Московскую филармонию.



Дмитрий Илларионов

Но вот выходит на сцену зала Чайковского один из основателей фестиваля Дмитрий Илларионов, и сражает своей виртуозностью и чувственностью в «Большой увертюре» Мауро Джулиани. Он как камерный оркестр во всех этих регистрах и обертонах. Удивительно, как на многое способна гитара в мастеровитых руках.



Пабло Гарибай

Классика гитары вернулась в знаменитом «Арабском каприччио» Франсиско Таррега в исполнении техничного мексиканского гитариста Пабло Гарибай. Эта проникновенная мелодия известна буквально всем. И тут я должен извиниться за довольно жесткие оценки исполнения Гарибая на открытии фестиваля. Тут он уже звучал и технично, и чувственно, и нежно, и проникновенно. Я слышал множество исполнений «Арабского каприччио», и у Гарибая получилось весьма вдохновляюще. Один из лучших номеров гала-концерта закрытия.

А вообще номеров было много. Дали выступить всем, как обычно. «Четыре короткие пьесы для виолончели и гитары» Херардо Тамеса в исполнении того же Пабло Гарибая и виолончелистки Анны Кошкиной в барочном будто духе быстро растворились в модном минимализме и шумовом орнаментализме на молекулы, и тут же перестали быть музыкой. Ровшан Мамедкулиев сыграл сюиту «Собор» Агустина Барриоса с колокольным звоном от ладных баррэ, тончайшими перезвонами, - это было восхитительно. Артем Дервоед с виолончелисткой Анной Кошкиной во фрагментах сюиты Motherland Стивена Госса попытался найти себя в еврейской музыкальной истории, выступая скорее в роли фортепиано для классического дуэта с виолончелью. Что-то получилось, что-то нет. Мелодии «Во поле березка стояла» или «Подмосковные вечера» скорее послужили темой для размышления, чем роскошным хэппенингом.



Ровшан Мамедкулиев

Во втором отделении концерта Артем Дервоед сыграл Round midnight Телоуниса Монка в аранжировке Ролана Дьенса. Это было максимально непохоже на Монка, но безумно интересно. Просто какое-то эмоциональное облако из всхлипов и подергиваний. Потом Дмитрий Илларионов мимолетно доказывает свой статус лучшего гитариста России виртуознейшим исполнением «Четырех легенд» Атанаса Урнузунова со скрипачкой Еленой Таросян, победительницей многих международных конкурсов. Ладно там восточная этника от скрипки Таросян со всеми ее обертонами, но гитара Илларионова — выше всяких похвал, она творила буквально чудеса. Тем более, что Таросян уже в арии «Бразильской бахинианы» №5 Вилла-Лобоса с Ровшаном Мамедкулиевым показала проникновенность и лиричность своей скрипки в лучших традициях. Елена Таросян — просто открытие фестиваля, по крайней мере, для меня.

Мексиканский гитарист Пабло Гарибай еще отметился проникновенным исполнением фрагмента сюиты «Памяти Вилло-Лобоса Ролана Дьенса, что особенно ценно для такого фестиваля. Но в дальнейшем внимание зрителей полностью забрал бразилец Яманду Коста. Ну как рецензировать его исполнение? Он не виртуоз, не технарь и не умник. Он просто живет этой музыкой. Разляпистый, ленивый, лукавый, - он просто садится на стул и дышит музыкой. Расслабленный такой по-бразильски. Он сыграл несколько своих произведений, часть их которых даже сам не смог вспомнить по названиям. Роскошный такой сет минут на двадцать. И они все шлягерные, по сути. Шлягерные! Бразилец с гитарой просто садится, и играет нечто невероятное. Можно воспринимать это как данность. Или можно как феномен.



Яманду Коста

Или можно подумать еще о чем. Классическая гитара в России настолько долго была в таком положении, что ей нужно было доказывать перед филармониями, - она есть. В Бразилии ничего такого нет, - если ты играешь круто, то зрители у тебя есть. Тебе не нужно перекладывать Шнитке или Свиридова, просто если ты отличный гитарист, - ты молодец. У нас же не так. Это явно сковывает. Но почему не вернуться к фееричности и яркости? Зрители Московской филармонии это явно оценят.

Вадим ПОНОМАРЕВ