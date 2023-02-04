Международный фестиваль «Виртуозы гитары» пройдет в 17-й раз

В программе фестиваля – российские премьеры, самые известные произведения гитарного репертуара, а также сочинения современных композиторов.

16 февраля фестиваль по традиции откроется концертами для гитары с оркестром. Дебютант фестиваля из Таиланда Экачай Джеаракул впервые в России исполнит «Античный концерт» Ричарда Харви; автор музыки ко многим известным фильмам, в прошлом – участник легендарной прогрессив-рок-группы Gryphon, Ричард Харви написал его для прославленного гитариста Джона Уильямса. Знаменитый концерт «Аранхуэс» Хоакина Родриго в нынешнем году прозвучит в интерпретации испанской гитаристки Анабель Монтесинос. Завершит концерт «История танго» Астора Пьяццоллы в оркестровой транскрипции В. Венедиктова/С. Госса в исполнении Артёма Дервоеда, Юрия Медяника (баян) и Сергея Шамова (кахон, перкуссия). Концерт-открытие состоится при участии Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова под управлением Михаила Татарникова.



Анабель Монтесинос (Испания)

18 февраля на гала-концерте публика услышит сольные и ансамблевые выступления солистов, а также специальных гостей фестиваля: в их числе Елена Ревич (скрипка), Граф Муржа (скрипка), Максим Новиков (альт), Борис Андрианов (виолончель), а также Вера Данилина (гитара), победительница конкурса имени Микеле Питталуги (Алессандрия, Италия, 2022).



Вера Данилина

Уже в третий раз художественный руководитель фестиваля Артём Дервоед представляет «Новые имена классической гитары» – абонемент из трёх концертов молодых российских гитаристов в Камерном зале филармонии. 3, 16 и 23 марта молодые музыканты исполнят музыку для гитары соло и в ансамбле с фортепиано, скрипкой и виолончелью.

Московская филармония организует прямые онлайн-трансляции концертов фестиваля на сайте meloman.ru, доступные поклонникам гитарной музыки в любой точке мира.

«Виртуозы гитары» – ярчайшее мировое событие в сфере классической гитары, главный фестиваль академической гитарной музыки в России. За 17 лет в нём приняли участие более 50 знаменитых гитаристов, а также молодые музыканты из более чем 25 стран мира, включая Россию, США, Японию, Германию, Францию, Италию, Испанию, Великобританию, Австрию, Кубу, Южную Корею, Бразилию и другие. На фестивале выступали Пепе Ромеро (Испания), Сержиу и Одаир Ассад (Бразилия), Борис Березовский (фортепиано, Россия), Дмитрий Ситковецкий (скрипка, Великобритания/США), Дмитрий Маслеев (фортепиано, Россия), Аниелло Дезидерио (Италия), Ролан Дьенс (Франция), Зоран Дукич (Хорватия), Хосе Мария Гальярдо дель Рей (Испания), Павел Штайдл (Чехия), Полина Осетинская (фортепиано, Россия) и многие другие музыканты. Ежегодно весной четыре концерта в Зале Чайковского представляют классическую гитару во всем многообразии репертуара: сольно, в дуэте, в камерном ансамбле, а также с симфоническим оркестром. С 2006 года фестиваль посетили более 75 000 зрителей.