Игорь Костолевский рассказал о первой любви с «Солистами Москвы»

Премьера была на фестивале Башмета в Москве в начале февраля. Но будто спектакль наполнился новой жизнью, новым дыханием, - это было совсем по-новому. Режиссер Марина Брусникина, часто сотрудничающая с Башметом, поставила музыкально-драматический спектакль о первой любви по невероятно атмосферному рассказу Юрия Казакова «Голубое и зеленое» о первой любви подростка. Когда о переживаниях подростка читает Игорь Костолевский, - сначала это вызывает недоумение, а потом мигом погружаешься в эту теплоту воспоминаний о своей молодости. Даже если не жил в старой Москве 50-60-х.



Игорь Костолевский

Нюанс в том, что сам Юрий Казаков изначально был музыкантом. Окончив Гнесинское училище, он работал в оркестре Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. А потом разочаровался в музыке, ушел в Литинститут, и стал писателем.



Юрий Башмет

Но Башмет в музыке не разочаровался. Он услышал в этой наивной трогательной истории о первой любви множество отсылок к классической и джазовой музыке. «Солисты Москвы» играют тут Цфасмана, Грига, Прокофьева, Свиридова, Малера, Петренко. То есть Костолевский читает фрагмент рассказа, а потом звучит его музыкальный аналог, а актер сидит скромно на своем стуле. Сначала кажется, что ну не слишком ли это в лоб? А потом понимаешь, что ничего лучшего тут и не придумать. Вот история той самой первой любви, первого поцелуя, а потом и первого расставания навсегда. А вот то, что можно соотнести с этими вспышками чувств. И «Солисты Москвы» под чуткой рукой Башмета изумительно все это играют.



Ксения Башмет

Отдельно стоит отметить Ксению Башмет, - не думаю, что многие в курсе того, что она замечательно играет не только камерную музыку, но и еще и джаз в духе Цфасмана, та же сюита «Снежинки». Без нее этого спектакля не было бы вообще. А еще ближе к финалу на сцену выходит талантливый внук Башмета — скрипач Грант Башмет. И великолепно солирует в «Цыганских напевах» Сарасате о любовных переживаниях и надрывах, - удивительно совпадая по возрасту с героем рассказа Казакова. И этот прием работает!

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Грант Башмет

Из минусов стоит указать на звукорежиссуру. У Игоря Костолевского был радио-микрофон, и все равно добрую первую половину спектакля оркестр порядком забивал его до неразличимости текста. Почему это немедленно не было исправлено, - непонятно. Но ближе к концу спектакля проблему все-таки решили. Очевидно, что такого не должно было быть вообще.



Юрий Башмет

Но, знаете ли, - спектакль определенно хорош. У него фантастической силы романтический флер. Казалось бы, речь о переживаниях мальчиков 50-60-х годов, когда поцеловаться с девочкой казалось невообразимым грехом и распущенностью. Сегодня же все иначе! Но я наблюдал за близсидящими от меня юными девушками в зале, - они считывали все на раз. Смеялись и хлопали ровно в тех местах, где смеялся и хлопал я, при всей разнице в поле и возрасте. То есть получилась идеально романтичная история для всех.



Участники спектакля

Вадим ПОНОМАРЕВ