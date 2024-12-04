Юрий Башмет открыл фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера»

Как и раньше, налицо союз изобразительных искусств и музыки, породивший «Декабрьские вечера» 43 года назад под руководством гениального пианиста Святослава Рихтера. Теперь руководство фестивалем перешло к Юрию Башмету, и он откровенно рассказал, как это случилось.



Юрий Башмет

«Я участвовал в 42-х фестивалях, сейчас - 43-й. Мы встречались вечерами с маэстро Рихтером, он озвучивал идеи программы, мы в основном соглашались, но вносили свои предложения, это был такой совет молодежи при Рихтере: Олег Каган, Наталия Гутман, я, Элисо Вирсаладзе. Нас одно время называли рихтеровской шайкой, но нас это не обижало, мы этим гордились. Когда не стало Святослава Теофиловича, я получил предложение от Ирины Антоновой стать художественным руководителем фестиваля. Это очень ответственно, радостно. До этого ведь я был тем третьим, кто вместе с Антоновой уговаривал Рихтера вообще открыть здесь фестиваль. Радостно, что фестиваль живет и процветает. Сегодня открытие фестиваля, и на весь фестиваль осталось 24 билета, на весь декабрь. Интерес у публики большой, публика вернулась», - сказал маэстро Башмет под сенью культовой статуи Давида в Итальянском дворике музея.

Со стороны Пушкинского музея — впечатляющая экспозиция «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картины и рисунки из музеев и частных собраний России». Большинство натюрмортов — про дичь. Битые зайцы, фазаны, кабаны и прочее, феноменально реалистически выписанные с торжествующими охотниками и поварами на полотнах с фотографической детальностью.

«Мы вернулись к прежнему формату, и это здорово. Он не потерял ни свою международность, ни свою звездность. Несмотря на сегодняшние дни, у нас будет выступать бельгийский ансамбль аутентичной барочной музыки, например. Главное, что сохраняется связь, которой Ирина Александровна зацепила Рихтера. Она сказала: «Ну Вы же сами рисуете! А это будет синтез искусств». Она всегда мне говорила: «У нас есть возможность путем обмена получить шедевры из Prado или Лувра». И мы уже в связи с этим подбирали музыку. Смысл в том, чтобы слушатель из трех неизвестных оказался в двух известных: художник и композитор. Они могли жить в одно время, импрессионисты — значит, импрессионисты. Потом темы начали расширяться. Есть «Ромео и Джульетта» Шекспира у Чайковского и Прокофьева, и это лучшие «Ромео и Джульетта», которые я знаю. И они звучали тут. Для меня это значит, что фестиваль живет и процветает».

Что касается именно фламандского натюрморта, - то в музыкой были всякие варианты, признался Башмет.

«Фламандский натюрморт — и Бах, и Шнитке любили такие картины. Это непростая тема для музыкальной программы. И все же есть крайне редко звучащие произведения, и никогда не звучавшие. Я знаю, что кроме нас никто не исполнял «Молодой Аполлон» Бриттена, и его же Двойной концерт для скрипки и альта. Потому что общество Бриттена открывает раз в несколько лет ящик, достает оттуда неисполненное произведение. Это бизнес. Они издают эти ноты, и мир так узнает еще о нескольких произведениях Бриттена. Вот так открылся «Аполлон», и премьеру играл наш Николай Луганский. А для премьеры скрипично-альтового концерта по моему предложению был Гидон Кремер, и есть запись этой премьеры».

«Молодой Аполлон» Бриттена в исполнении камерного ансамбля «Солисты Москвы» и пианиста Дмитрия Маслеева — отдельное наслаждение. Они сыграли в духе ранее зачитанного стиха Сергеем Шакуровым стиха Пушкина «Вакхическая песнь», - столь же вакхически. Жизнерадостно, витально, всепобедительно. Нечасто удается услышать именно такого Бриттена.

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Дмитрий Маслеев

Стих «Просветленная ночь» Рихарда Демеля прозвучал у Шакурова (превосходно выглядящего, кстати) радикально светло, речь идет о взаимоотношениях мужчины и беременной женщины, после которых она признается, что ребенок не от него. Но мужчина отвечает, что душевное тепло от их отношений делает ребенка его дитем. Впечатленный этим стихом Арнольд Шенберг написал в 1899 году произведение для струнного секстета, ставшее его первым заметным сочинением.

«Солисты Москвы» под рукой Юрия Башмета от осторожной, местами тревожной музыки прошли путь к росткам надежды и веры, а затем к совсем уж мажорным гармониям в духе Чайковского того времени. Согласитесь, тоже весьма необычный Шенберг.

После стиха «Цыганке» Константина Бахтурина в исполнении Шакурова «Цыганка» Мориса Равеля в солирующем исполнении китайского скрипача Ло Чаовэнь (обладатель III премии и бронзовой медали XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского в 2023 году) казалась вполне осознанной. Да, вступление он сыграл весьма нетрадиционно, но затем принялся за ориентальные мотивы, в чем был весьма убедителен.



Ло Чаовэнь

Затем чувственно прозвучали «Пять ощущений танго» Астора Пьяццоллы для баяна и струнного квартета с солирующим баянистом Олжасом Нурлановым (выпускник Гнесинки, обладатель титула «Чемпион мира» на 74-м чемпионате мира среди баянистов и аккордеонистов (Coupe Mondiale, Мюнхен, 2021), солист Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной). Баян нечасто доводится услышать на академической сцене, Но и нечасто он звучит насколько академически, что абсолютно гармонично вписывается в реальность танго-миров Пьяццоллы. Это было весьма изящно.



Олжас Нурланов

Завершили программу открытия фестиваля «Декабрьские вечера» Шесть румынских народных танцев в версии Тибора Шерли для струнного оркестра Белы Бартока. «Солисты Москвы» на фоне фламандских натюрмортов сыграли изысканный саундтрек к ним, чередуя трогательные скрипичные излияния и средневековые танцевальные движения.

«Очень приятно, что в рамках фестиваля мы проведем концерт памяти Альфреда Шнитке. Это музыка к спектаклю «Ревизская сказка», его музыка называется «Гоголь-сюита». Мы играли ее в его день рождения, и сыграем снова на фестивале. Мне приятно, что Владимир Спиваков придет и исполнит сонату для скрипки и рояля. Он редко играл на «Декабрьских вечерах», всего раз или два, и вот сказал, что придет с удовольствием. Он в прекрасной форме!», - добавил в завершение Юрий Башмет.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото Антон БАКЛЫКОВ