Юрий Башмет и Игорь Бутман подыграли в импровизацию

Что скрывать, Башмет и Бутман играют вместе уже больше десятка лет, и более чем регулярно на любых фестивалях Башмета. А вот в Клину на X фестивале Петра Ильича Чайковского сыграли впервые, - раньше тут джаза не предусматривалось. А теперь да.



Юрий Башмет и Игорь Бутман

Что такое совместные концерты Башмета и Бутмана? Это когда «Солисты Москвы» играют что-то из популярной классики, а «Московский джазовый оркестр» Бутмана — тоже популярное, но еще более доступное, вроде русских народных песен.



Юрий Башмет

Оба музыканты вообще не парятся на тему того, кто что играет. Тем более, что «Солисты Москвы» могут сыграть вообще все, что угодно, а «Московский джазовый оркестр» в присутствии штатного виртуоза-пианиста Олега Аккуратова — тоже все, что угодно.



Олег Аккуратов

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Так случилось и в этот раз. Башмет и Бутман улыбались, в меру друг друга подкалывали (типа Башмет: «Ну а я сыграю опять свое», и иронически-осуждающее от Бутмана: «Опять ты за свое?»). На высочайшем уровне по-прежнему был уровень музицирования. И если «Солисты Москвы» играли вполне себе заигранные и полностью подготовленные произведения, то оркестр Бутмана импровизировал, а Олег Аккуратов добавлял общей энтропии своими непредсказуемыми эскападами.

А еще они сыграли вместе. Сначала Башмет взялся за альт, и сыграл солирующую партию, потом Бутман посолировал от души. А потом оба сели за рояль, и «Подмосковные вечера» зазвучали во вполне себе джазовом ключе.



Участники концерта

Концерт получился зрелищным, зрители аплодировали постоянно. Кажется, эксперимент с джазом в Клину удался.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО