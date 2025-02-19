Юрий Башмет собрал музыкантов БРИКС и показал им русскую музыку

Вообще тема БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР и т.д.) давно находится в эпицентре внимания Башмета, за неимением гастролей по Западу, в отличие от прежних времен. Буквально в августе в парке «Зарядье» прошел II Фестиваль юношеских оркестров мира, на котором выступил сформированный Башметом Сводный юношеский симфонический оркестр стран БРИКС. На пресс-конференции тут, в Сочи, директор Башмета Дмитрий Гринченко пытался по максимуму закамуфлировать свой интерес к БРИКС, ничего по сути не сказав. И это понятно, учитывая, сколько заявок на что-либо, связанное с темой БРИКС, получило от ворот поворот в Фонде президентских грантов (да почти все!). По крайней мере, стало очевидно, что этим летом на фестивале юношеских оркестров мира снова выступит юношеский симфонический оркестр стран БРИКС, что бы это ни означало. За кулисами того фестиваля сам Башмет рассказывал с улыбкой, что некоторые юные музыканты приехали в Москву, просто чтобы погулять, и даже на репетиции не считали нужным приходить.



Юрий Башмет и «Солисты Москвы»

Поэтому теперь в Сочи решили действовать по другой схеме. Пригласили тех, кто уже и так достаточно известен в своих странах, и представляет свои культуры по всему миру. Звезд с неба таки не схватили, но все же. В первом отделении играли «Солисты Москвы» п/у Юрия Башмета. После «Элегии» Чайковского памяти Самарина (обещали же «Серенаду») ведущий концерта Артем Варгафтик пообещал лук, который одновременно струнный и духовой инструмент, из традиционной музыки народа кхоса в ЮАР (из него Нельсон Мандела, например). Это был ансамбль «Ибуйамбо». Лук оказался малоуправляемым инструментом, как и все остальные представленные инструменты, а экзотический антураж ансамбля босиком на сцене и перьевыми помпонами на голове скорее походил на шоу дорогого отеля Кейптауна в ресторане для белых господ.



Ансамбль «Ибуйамбо»

Египтянин Хассан Моатац Эль Молла оказался самым интересным иностранным участником концерта. Он не просто виолончелист в классическом смысле слова, он даже является концертмейстером в группе виолончелей в уважаемом Катарском симфоническом оркестре. Он еще и на народных инструментах играет. «Ноктюрн» Чайковского Эль Молла сыграл солирующей виолончелью не то, чтобы академически по-чайковски, но самобытно. А в импровизационной части ушел в какой-то арабский джем. Это было даже весело. Почему нет? Подобающий скорбный тембр виолончели Эль Молла остался же при нем. Юношеский оркестр затем исполнил «Ночные видения Альгамбры» Кузьмы Бодрова, и Молла сыграл на ребабе. Ирония в том, что речь идет о Реконкисте, то есть обратном завоевании своих территорий испанскими христианами. И мавританские переживания тут более чем скорбны. Впрочем, других достоинств у премьерного произведения обнаружить не удалось.



Хассан Моатац Эль Молла и Юрий Башмет



Хассан Моатац Эль Молла на ребабе

Ирано-персидская традиция оказалась представленной «Шираз Трио» из Ирана. Перкуссия, флейта и нечто вроде цимбал. Без вокала, разумеется, ибо харам. И, знаете, это было технично. Забавно, что флейта выполняет скорее роль гармонизатора, а не соло. Сыграно и сыграно. Перкуссия скорее подчеркивает размеры. Но в дорогой отель их бы не взяли. Зрителям же понравилось, и они сыграли бис.



Шираз Трио



Екатерина Мочалова

После исполнения «Соловья» Алябьева в исполнении замечательной домристки Екатериной Мочаловой прозвучала «Весенняя песня» Чжан Ваньмей (пипа), солистки Камерного оркестра народных инструментов Харбинской консерватории (они тоже тут). Это было нежно и свежо.



Чжан Ваньмей (пипа)

Вслед появился пианист Гирма Йифрашева (Эфиопия), который считает себя наследником русской фортепианной традиции, но зачем-то сыграл две пьесы с классическим американским рэгтаймом. Думаю, Игорь Крутой тоже неплохо смотрелся на этом месте.



Пианист Гирма Йифрашева (Эфиопия)

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Завершилось отделение «Русским танцем» из балета «Лебединое озеро» Чайковского с солирующей любимицей Башмета Валерией Абрамовой, ставшей совершенной красавицей и полноценной солисткой. Это было очень хорошо.



Валерия Абрамова

Во втором отделении сцену занял Всероссийский юношеский оркестр Башмета п/у Антона Шниткина. «Праздничная увертюра» Шостаковича прозвучала как должно, и опять порадовали стройные духовые нынешнего состава Юношеского оркестра.



Антон Шниткин

Бразильский гитарист Эсдрас Маддалон Эваристо сыграл великий концерт для гитары с оркестром «Аранхуэс» Хоакино Родриго. Он был точен и свеж. Великолепная техника и погружение в сентиментальные бури слепого автора. Блистательное исполнение, что и говорить. Андалусская жизнь, как она есть, с мощным дыханием сопереживающего оркестра.



Эсдрас Маддалон Эваристо

Сопрано Фатима Аль Хашими (ОАЭ) спела арию Далилы из оперы Сен-Санса «Самсон и Далила». Уверен, что любое сопрано из Большого или Мариинки спели бы ее на порядок лучше, - но без Эмиратов представить такой концерт было бы сложно. Вам шашечки или ехать?



Сопрано Фатима Аль Хашими (ОАЭ)

А вот две части из «Концерта Желтой реки» Сиянь Синхай (большую часть жизни проживший в Москве) и Инь Чанцзун (выпускник Ленинградского консерватории, лауреат Второй премии конкурса Чайковского в 1962 году) произвели впечатление. Китайская пианистка Чжи Инь сыграла этот гимн ровно как песни из «Кубанских казаков» или фильмов Александрова — с жизнерадостным пафосом и звериной серьезностью, но и технически виртуозно. Эдакий соцреализм в действии: со всеми этими героическими стройками и патетикой выгребных ям.



Китайская пианистка Чжи Инь

Собственно, до фестиваля не доехал только индиец Ниландри Кумар, который должен был сыграть на ситаре, и представители Индонезии, которые слишком поздно вступили с БРИКС, и с ними договориться просто не успели.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Администрации города Сочи.

>b>Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ