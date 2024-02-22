Теодор Курентзис разложил Римского-Корсакова и Прокофьева на молекулы

Сначала прозвучало практически эталонное исполнение симфонической сюиты «Шахерезада» Николая Римского-Корсакова. Даже если предположить, что оно приурочено к 180-летию великого композитора (о чем не заявлено), - это было одно из самых впечатляющих исполнений этой русской ориентальной романтики на моей памяти. Курентзис будто даже и не дирижировал оркестром, он скорее экспрессивно показывал им настроение музыки. Тончайшие переходы, и снова всплески нервических энергий. Забавно было видеть, что он даже промахивался рукой в направлении оркестровых групп, которые должны вступать, но это все равно безупречно работало. Причем в обе стороны, - и оркестру, и собравшимся в Зимнем театре Сочи многочисленным зрителям.



Теодор Курентзис

Разумеется, в «Шахерезаде» исключительно важная роль возложена на первую скрипку. Именно она зачинает волшебной опьяняющей красоты мелодию, которую подхватывает оркестр, и затем каждая из четырех частей сюиты завершается ее нежнейшей каденцией, иногда на уровне порога человеческого слуха. И эта «Шахерезада» хороша благодаря тому, что у Курентзиса есть такая первая скрипка! Ольга Волкова, тонко чувствующая посылы Курентзиса, ведущая за собой весь оркестр, и при этом изящно солирующая соло. Что ж, это было великолепно.



Первая скрипка MusicAeterna Ольга Волкова (на первом плане)

Теодор Курентзис играет в тотальную музыку с тем же азартом, с каким Всеволод Мейерхольд играл в тотальный театр. Нежности и мелодичности «Шахерезаде» он отдается сполна, и доводит ее до абсолютного совершенства музыкальности. Последнюю часть Allegro molto, например, он сыграл в таком быстром темпе, что нашлось немало того, что обычно остается просто незамеченным, ориентальность обращается почти в тарантеллу, и это свежий и живой взгляд на концовку «Шахерезады».



Посмотрите, как восхищенно смотрит Теодор Курентзис на свою первую скрипку Ольгу Волкову

А вот выбор Пятой симфонии Сергея Прокофьева во второй половине концерта оказался весьма неожиданен. Почему вдруг именно эта зрелая и умиротворенная симфония, написанная в 1944 году, рядом с Римским-Корсаковым? Ответа я скорее не получил. Курентзис сыграл Пятую фотографично, тщательно нюансируя все отблески беспокойства и тревоги в ней, включая аллюзию на «Ленинградскую» Шостаковича. Пожалуй, в его исполнении было меньше Прокофьева, чем Шостаковича. Да что там, Прокофьев оказался почти неузнаваем.



Теодор Курентзис и его оркестр MusicAeterna в Зимнем театре Сочи

Мы слышали исполнения Валерия Гергиева, который умудрялся наполнять горечью и мраком Пятую до самых до краев, при этом сохраняя в ней творческий почерк Прокофьева. Это имеет право на жизнь. Гораздо привычнее другие исполнения, которые отталкиваются от фразы самого композитора: «Я задумал ее как симфонию величия человеческого духа». И играют ее либо как романтическую печальную симфонию, приводя к величественному апофеозу, либо изначально акцентируя на героизме.

У Курентзиса не так. Он ищет в Пятой скорее трагизм человеческого духа, нежели величие. Не об этом явно хотел Прокофьев. Нельзя сказать, что у Курентзиса ничего интересного не получилось, и вот оно, фиаско. Отнюдь. Теодор раскапывает у Прокофьева роскошные трагические сцены, которые ранее игрались скорее героическими. Оркестр MusicAeterna чуток к своему дирижеру, и до невозможности прозрачен в звуке.

Что не отменяет ответа на ранее заданный вопрос: почему тут Прокофьев? Если бы Курентзис играл его как романтику, то контекст Римского-Корсакова был бы очевиден. Но когда он играет полную ему противоположность, ломая Прокофьева через колено, - целостность концерта не кажется достаточной.



Теодор Курентзис

На бис Теодор Курентзис неожиданно сыграл оркестровую версию «Подмосковных вечеров», встреченную овацией. А может, и не неожиданно. Песня Василия Соловьева-Седого стала буквально талисманом сочинского фестиваля Башмета. И сам маэстро исполнял ее не раз, и Денис Мацуев, и даже Игорь Бутман. Видимо, на подкорке это сработало и у Курентзиса. Когда дирижер начал уже «выгонять» музыкантов со сцены, и потянул за руку блистательную скрипачку Ольгу Волкову, которой только что подарили еще один букет, - она не поддалась, и вернулась за подаренным букетом презентабельного размера со словами: «Это - моё!».

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Евгений ЕВТЮХОВ