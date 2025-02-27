У Дениса Мацуева умер отец

Об этом народный артист России сообщил в соцсетях.

Леонид Мацуев более 25 лет преподавал, писал музыку и ставил спектакли в Иркутском театральном училище, заведовал музыкальной частью Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова. В 1991 году он оставил карьеру и переехал с семьей в Москву, чтобы дать сыну лучшее музыкальное образование.

Приводим текст Дениса Мацуева без купюр.

Это тот человек, который был вместе со мной всю мою жизнь, всегда, во всех отношениях, в каждый момент, когда мне было тяжело и когда я был счастлив. Самый близкий, не просто отец, но и друг, и учитель, и коллега, и брат, и родственная душа, и cоучастник во всех приключениях, с лучшим чувством юмора в мире, способный на грандиозные розыгрыши.

Всё, что я из себя представляю сегодня, от крови до плоти, это результат его каждодневной работы родителя и учителя, полной любви и заботы. Это выдающийся человек во всех отношениях: музыкант, композитор, на котором держалась вся театрально-музыкальная жизнь города Иркутска в своё время. Я в общем-то всю своё детство был свидетелем его работы и в Драмтеатре, где он был заведующим музыкальной частью, и в Театральном училище, в котором он преподавал одновременно около восьми предметов. Универсализм его и уровень энергии просто зашкаливали. Он преподавал предметы, начиная с ритмики, музыкальной грамоты, заканчивая сценическим движением, гримом. Он сам ставил спектакли, сам писал музыку, он отдавался своему делу без остатка. Блестящий представитель русской фортепианной школы, феноменальный виртуоз, многожанровый, способный исполнять всё, начиная с классики и заканчивая джазом. Он всегда был человеком, наделённым превосходным интеллектом, но при этом оставался скромным, деликатным, тонким, тактичным и бесконечно добрым.

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Наши уроки с ним… Для меня это были не уроки даже, это были долгие, содержательные и очень важные диалоги. С человеком, который всё знал про меня: сколько мне нужно заниматься, как до меня донести самое важное, как добиться звука, как добиться образа, как воплотить в жизнь всё, что мы задумали с ним вместе. Мне достаточно было одного его взгляда, чтобы понять, что нужно сделать.

Тот момент, когда нужно было всё бросить в Иркутске и переехать в Москву, для него был моментом принятия очень непростого решения в его собственной судьбе в том числе. Ему пришлось отказаться от успеха и всех грандиозных достижений в Иркутске и переехать со мной в Москву 90-х в однокомнатную квартиру на проспекте Маршала Жукова и устроиться работать во Дворец пионеров концертмейстером. Ходить на работу с утра, готовить завтраки, обеды ужины и постоянно заниматься со мной при этом. Мне думается, это ни что иное, как родительский подвиг самой высшей пробы, самое красноречивое и самое мощное проявление отцовской любви, о которой может мечтать каждый ребёнок в своей жизни. И мне бесконечно с ним повезло.

Конечно, я понимаю, что в моей жизни были потрясающие педагоги, которые оставили мощнейший след в моей жизни и в творчестве. Если помните, я часто называл Сергея Леонидовича Доренского своим вторым отцом. Как это не парадоксально, папа ушёл в один и тот же день, что и Сергей Леонидович, который покинул нас пять лет назад.

Я буду ещё много всего рассказывать вам об этом уникальном человеке, в том числе, наверное, чтобы самому осознать произошедшее. Сейчас могу только сказать, что это огромная утрата не только для нашей семьи, но и для всей нашей культуры.

Присутствие папы во время моих репетиций и концертов в зале, а мы с ним исколесили с ним вместе вдоль и поперёк всю нашу страну и весь мир, давало мне абсолютное спокойствие и уверенность, в творчестве на сцене, потому что я всегда мог на него положиться в том, что и после репетиции, и после концерта он обязательно скажет мне правду и даст подсказки на будущее с присущей ему мудростью, точностью суждения и чувством юмора. Я помню каждую его фразу.

Он лучший отец. Человек, который верил в меня всегда, который поддерживал меня безусловно, который обеспечил своей силой и надёжностью плеча мне возможность учиться, творить без оглядки и страха ошибиться или потерпеть поражение, он вылепил из меня того, кем я являюсь сегодня. В каждом моём проявлении, в каждом моём решении.

Он был рядом со мной каждый год моей жизни. И теперь будет со мной навсегда».