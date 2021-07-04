Денис Мацуев и Юрий Башмет сыгрались до «Подмосковных вечеров»

Погода, в отличие от предыдущих дней, радовала. Тепло, сухо и нежарко, что важно для опен-эйра во дворике музея Чайковского. В рамках непростой эпидемиологической обстановки зрителей пускали только с наличием QR-кода о вакцинировании, стулья протирали антисептиками по последнего.

- Я помню о своих обещаниях, данных в прошлом году, - сказал Юрий Башмет. - Они исполнены на три четверти. Я обещал, что мы сыграем фестивальный концерт в Воткинске, на родине Чайковского, и мы запустили туда щупальца Клинского фестиваля. Я обещал, что мы проведем фестивальные концерты в Италии, где долго жил Чайковский. И мы уже договорились с Флоренцией, но коронавирус внес свои коррективы, и мы пока отложили этот проект до нормализации ситуации. Принципиальная договоренность уже есть. Что касается Дениса Мацуева, это мой самый любимый пианист и друг. Я знаю его много лет. Он феноменальный пианист, и хотя его знает весь мир, он не все еще показал. Он показал только… (тут лицо Мацуева заметно одеревенело в ожидании цифр) одну пятую своего таланта (Мацуев нервно улыбнулся). Он может все!



Денис Мацуев и Юрий Башмет

- Скажу коротко. Я здесь, потому что здесь Чайковский и Башмет, - резюмировал Денис Мацуев.

Программа под стать. Мацуев решил сыграть Третий концерт Бетховена, непростой, нежный, даже страстный. И если кто-то ждал от Мацуева в этом концерте деревянной дроби клавиш, то не дождался. Пианист был необычайно лиричен, тонок, и порою даже соблазнителен. Его трактовка Третьего концерта отсылает к почти шопеновской, более поздней, эстетике. Так же его играет порою Борис Березовский, к слову. Даже на tutti Мацуев остается сдержан и в меру спокоен.

Любопытно было услышать, как прозвучат диалоги фортепиано и оркестра, а их много в Третьем концерте, и от них многое зависит. На репетиции до концерта, кажется, получалось не все. На концерте все прозвучало выпукло. В Largo филигранные арпеджио Мацуева нежнейшим образом обволакивали текучие мелодии фаготов и флейт, в финальном Рондо идеально прозвучали переклички фортепиано и гобоев, да и все 12 повторов главной темы очерчены деликатным взаимодействием пианиста с оркестром под чуткой рукой Башмета. А ведь были еще и блистательно исполненные каденции!

«Солисты Москвы» уверенно справились и с многочисленными диалогами, и с репризами перед каденциями, и с чуткой переброской pianissimo от групп к группам.



Овации на концерте

После бурных оваций публики Мацуев не мог не сыграть немного Чайковского у дома Чайковского. И это были «Медитации» из «Восемнадцати пьес» для фортепиано, сочиненные именно тут, в этом доме. Это было чертовски трогательно. А затем, по уже заведенной традиции, у рояля к нему подсел Юрий Башмет, и они в четыре руки сыграли приджазованные вариации «Подмосковных вечеров».

Во втором отделении концерта — знаменитая Серенада для струнного оркестра того же Чайковского. Ее «Солисты Москвы» играют часто и любят играть. Для Башмета как дирижера тут простор для трактовок. Он весьма консервативен, и выбрал поначалу неспешный темп, однако чем дальше — тем темп принялся ускорять, что придало еще больше динамики и драматизма. Произведение наигранное, так что «Солисты Москвы» сыграли уверенно и как подлинные большие мастера.

Фестиваль в Клину продолжается. 4 июля тут будет «Чайковский-Гала» от «Геликон-оперы», 6 июля — Всероссийский юношеский оркестр, 8 июля — рассказы Тэффи и танго 20-з0-з годов от Ксении Башмет и Дарьи Дроздовской. 10 июля — Гала концерт с Владимиром Федосеевым и оркестром Чайковского, и закроется фестиваль спектаклем-концертом «Шекспир. Шостакович. Гамлет» с Евгением Мироновым и оркестром «Новая Россия».

Вадим ПОНОМАРЕВ