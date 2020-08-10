Ромео и Джульетта. Башмет и Мацуев

Стоит напомнить, что именно с этого года Юрий Башмет стал худруком фестиваля, и программа радикально расширилась. Впрочем, на этом Башмет отнюдь не собирается останавливаться:



Юрий Башмет

- В этом году фестиваль стал шире, многограннее, разнообразнее. Было много постановок уникальных, которых нигде больше не показывали, сплошные премьеры. Я хочу, чтобы дальше фестиваль Чайковского посетил хотя бы еще одно место, где ступала нога Чайковского — Флоренция, Воткинск… Будем расширяться. Очень ждем начала строительства концертного зала в Клину. Уже все почти готово, но началу работ помешала пандемия. Будет больше экспериментов. Чайковский уже с нами, надо отталкиваться от этой базы и идти дальше. Если бы Чайковский жил сегодня, он наверняка писал бы совсем другую музыку, музыку сегодняшнего дня. Я очень оптимистично смотрю в будущее фестиваля. У каждого фестиваля должно быть свое лицо. У Зальцбурга есть Моцарт, а здесь в Клину есть Чайковский.



Юрий Башмет

Башмет встал на дирижерское место, и полилась великая музыка Прокофьева к балету «Ромео и Джульетта». Большая поляна у дома-музея Чайковского - полным-полна. Симфонический оркестр «Новая Россия» сходу взял верный тон, легко и непринужденно, без загонов по темпу. В Клин оркестр приехал без челесты, ее заменял синтезатор, - на превосходном качестве музицирования в этот летний вечер это никак не отразилось. Чрезвычайно чисто звучали флейты, а к струнной группе вопросов нет никогда. Сам Башмет выглядел тоже весьма умиротворенным, небрежно покачивая рукой и задавая темп. Поворота головы оказывалось достаточным для акцентов. Оркестр действительно чрезвычайно соскучился по живым концертам, это ощущалось буквально физически.



Вышел Денис Мацуев

Публика ждала Дениса Мацуева, и вот он на сцене. Вопреки ожиданиям, играть он стал не Первый или Второй концерт Чайковского, а Второй — Рахманинова. И с первых же нот стало понятно, что лесная атмосфера у домика Чайковского подействовала и на него. Столь сдержанно и академично Второй концерт он не играл, кажется, давно. Никаких привычных барабанных дробей и эффектных для зрителя откидываний от рояля! Концентрация, элегичность и дотошная психологичность каждой фразировки, каждого пассажа. Спокойствие и мощь. Прекрасное исполнение.



Денис Мацуев

А затем Денис Мацуев вернулся, Юрий Абрамович сел за рояль и начал играть «Подмосковные вечера». Мацуев подсел к нему справа, и зажигательно в духе джаза принялся импровизировать с ним в четыре руки. Подмосковье же… Но и этого публике было мало, Мацуева не отпускали, - и он сыграл Прелюдию соль минор Рахманинова. И опять — мягко, глубоко, без аффектации. Словом, порадовал Мацуев.



Юрий Абрамович сел за рояль

И вот снова «Ромео и Джульетта», на этот раз - Чайковского. «Новая Россия» с Башметом на пульте. Нежнейшая, красивая увертюра-фантазия Чайковского именно тут, рядом с его домом, слушается особенно трогательно. И снова стоит похвалить «Новую Россию» за гармоничный, округлый и трепетный звук. Свою форму на карантине оркестр не растерял, и даже, кажется, многое приобрел. А концерт закрытия оказался закольцован шекспировской темой любви Ромео и Джульетты.



Юрий Башмет

Шесть больших и три камерных концерта на двух сценах, академия молодых исполнителей и школа молодых журналистов, - таким был VI международный фестиваль искусств Петра Ильича Чайковского. Чиновники заверили, что в следующем году фестиваль снова непременно состоится.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО



Денис Мацуев