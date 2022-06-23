На конкурсе им. Рахманинова назвали финалистов по специальности фортепиано

По окончании прослушивания менее через полчаса со сцены Большого зала консерватории председатель жюри пианистов Денис Мацуев в присутствии членов жюри сообщил, что они сочли возможными допустить к участию в Третьем туре на два человека больше, чем оговорено в Положении о конкурсе. Таким образом, в Третьем туре выступят восемь конкурсантов:
- Константин Хачикян, Россия
- Арсений Тарасевич-Николаев, Россия
- Иван Бессонов, Россия
- Эстефан Вергара Яцекив, Бразилия
- Илья Папоян, Россия
- Ева Геворгян, Россия
- Сьюаньи Мао, Китай
- Александр Ключко, Россия
Таким образом, Рахманиновский конкурс у пианистов преобразовался фактически во Всероссийский: шестеро финалистов – россияне, а бразилец Яцекив вот уже три года учится в Московской консерватории в классе Сергея Кузнецова.
Денис Мацуев вручил дипломы лучших участников Второго тура не прошедших в Третий тур Филиппу Лынову и Дмитрию Сину.
Третий тур у пианистов пройдет в два этапа. На первом этапе конкурсанты будут аккомпанировать вокалистам ‑ участникам и выпускникам Молодёжной оперной программы Большого театра (руководитель профессор Дмитрий Вдовин), которые будут исполнять романсы Сергея Рахманинова: сопрано Лилит Давтян, Екатерина Морозова, Альбина Тонких, а также тенора Давид Посулихин, Арсений Яковлев, Сергей Радченко.
На втором этапе Третьего тура конкурсанты должны будут исполнить по два фортепианных концерта: один Сергея Рахманинова, и второй по собственному выбору. Им будет аккомпанировать Государственный академический симфонический оркестр им. Е.Ф. Светланова под управлением Юрия Ткаченко.
С 18 по 20 июня 2022 в Концертном зале им. Чайковского проходил Первый тур прослушивания участников конкурса по специальности дирижирование. По результатам предварительного просмотра видеозаписей к участию в очных прослушиваниях были допущены 25 конкурсантов (на одного больше, чем оговорено в «Положении о конкурсе»). Во Второй тур у дирижёров прошли:
- Филиппо Дессии, Италия
- Алексей Рубин, Россия
- Тилен Дракслер, Словения
- Филипп Селиванов, Россия
- Клеман Носнсьё, Франция
- Николай Цинман, Россия
- Хаожань Ли, Китай
- Арсений Шуляков, Россия
- Гурген Петросян, Россия
- Иван Никифорчин, Россия
- Алексей Моргунов, Россия
- Михаил Мосенков, Россия
Сейчас самое время вспомнить мою мантру: «Конкурс им. П.И. Чайковского должен иметь в названии слово «Московский» и проходить по всем специальностям в Москве.
Владимир ОЙВИН
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