На конкурсе им. Рахманинова назвали финалистов по специальности фортепиано

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На Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижёров им. С.В. Рахманинова прошел второй тур по специальности фортепиано. Жюри сочло возможным допустить к участию в нём 13, а не 12 конкурсантов, как положено по Положению о конкурсе.

По окончании прослушивания менее через полчаса со сцены Большого зала консерватории председатель жюри пианистов Денис Мацуев в присутствии членов жюри сообщил, что они сочли возможными допустить к участию в Третьем туре на два человека больше, чем оговорено в Положении о конкурсе. Таким образом, в Третьем туре выступят восемь конкурсантов:

  • Константин Хачикян, Россия
  • Арсений Тарасевич-Николаев, Россия
  • Иван Бессонов, Россия
  • Эстефан Вергара Яцекив, Бразилия
  • Илья Папоян, Россия
  • Ева Геворгян, Россия
  • Сьюаньи Мао, Китай
  • Александр Ключко, Россия

В жюри конкурса пианистов
В жюри конкурса пианистов

Таким образом, Рахманиновский конкурс у пианистов преобразовался фактически во Всероссийский: шестеро финалистов – россияне, а бразилец Яцекив вот уже три года учится в Московской консерватории в классе Сергея Кузнецова.

Денис Мацуев вручил дипломы лучших участников Второго тура не прошедших в Третий тур Филиппу Лынову и Дмитрию Сину.

Третий тур у пианистов пройдет в два этапа. На первом этапе конкурсанты будут аккомпанировать вокалистам ‑ участникам и выпускникам Молодёжной оперной программы Большого театра (руководитель профессор Дмитрий Вдовин), которые будут исполнять романсы Сергея Рахманинова: сопрано Лилит Давтян, Екатерина Морозова, Альбина Тонких, а также тенора Давид Посулихин, Арсений Яковлев, Сергей Радченко.


На втором этапе Третьего тура конкурсанты должны будут исполнить по два фортепианных концерта: один Сергея Рахманинова, и второй по собственному выбору. Им будет аккомпанировать Государственный академический симфонический оркестр им. Е.Ф. Светланова под управлением Юрия Ткаченко.

Финалисты конкурса пианистов
Финалисты конкурса пианистов

С 18 по 20 июня 2022 в Концертном зале им. Чайковского проходил Первый тур прослушивания участников конкурса по специальности дирижирование. По результатам предварительного просмотра видеозаписей к участию в очных прослушиваниях были допущены 25 конкурсантов (на одного больше, чем оговорено в «Положении о конкурсе»). Во Второй тур у дирижёров прошли:

  • Филиппо Дессии, Италия
  • Алексей Рубин, Россия
  • Тилен Дракслер, Словения
  • Филипп Селиванов, Россия
  • Клеман Носнсьё, Франция
  • Николай Цинман, Россия
  • Хаожань Ли, Китай
  • Арсений Шуляков, Россия
  • Гурген Петросян, Россия
  • Иван Никифорчин, Россия
  • Алексей Моргунов, Россия
  • Михаил Мосенков, Россия

Сейчас самое время вспомнить мою мантру: «Конкурс им. П.И. Чайковского должен иметь в названии слово «Московский» и проходить по всем специальностям в Москве.

Владимир ОЙВИН

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