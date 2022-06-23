На конкурсе им. Рахманинова назвали финалистов по специальности фортепиано

По окончании прослушивания менее через полчаса со сцены Большого зала консерватории председатель жюри пианистов Денис Мацуев в присутствии членов жюри сообщил, что они сочли возможными допустить к участию в Третьем туре на два человека больше, чем оговорено в Положении о конкурсе. Таким образом, в Третьем туре выступят восемь конкурсантов:

Константин Хачикян, Россия

Арсений Тарасевич-Николаев, Россия

Иван Бессонов, Россия

Эстефан Вергара Яцекив, Бразилия

Илья Папоян, Россия

Ева Геворгян, Россия

Сьюаньи Мао, Китай

Александр Ключко, Россия



В жюри конкурса пианистов

Таким образом, Рахманиновский конкурс у пианистов преобразовался фактически во Всероссийский: шестеро финалистов – россияне, а бразилец Яцекив вот уже три года учится в Московской консерватории в классе Сергея Кузнецова.

Денис Мацуев вручил дипломы лучших участников Второго тура не прошедших в Третий тур Филиппу Лынову и Дмитрию Сину.

Третий тур у пианистов пройдет в два этапа. На первом этапе конкурсанты будут аккомпанировать вокалистам ‑ участникам и выпускникам Молодёжной оперной программы Большого театра (руководитель профессор Дмитрий Вдовин), которые будут исполнять романсы Сергея Рахманинова: сопрано Лилит Давтян, Екатерина Морозова, Альбина Тонких, а также тенора Давид Посулихин, Арсений Яковлев, Сергей Радченко.





На втором этапе Третьего тура конкурсанты должны будут исполнить по два фортепианных концерта: один Сергея Рахманинова, и второй по собственному выбору. Им будет аккомпанировать Государственный академический симфонический оркестр им. Е.Ф. Светланова под управлением Юрия Ткаченко.



Финалисты конкурса пианистов

С 18 по 20 июня 2022 в Концертном зале им. Чайковского проходил Первый тур прослушивания участников конкурса по специальности дирижирование. По результатам предварительного просмотра видеозаписей к участию в очных прослушиваниях были допущены 25 конкурсантов (на одного больше, чем оговорено в «Положении о конкурсе»). Во Второй тур у дирижёров прошли:

Филиппо Дессии, Италия

Алексей Рубин, Россия

Тилен Дракслер, Словения

Филипп Селиванов, Россия

Клеман Носнсьё, Франция

Николай Цинман, Россия

Хаожань Ли, Китай

Арсений Шуляков, Россия

Гурген Петросян, Россия

Иван Никифорчин, Россия

Алексей Моргунов, Россия

Михаил Мосенков, Россия

Сейчас самое время вспомнить мою мантру: «Конкурс им. П.И. Чайковского должен иметь в названии слово «Московский» и проходить по всем специальностям в Москве.

Владимир ОЙВИН