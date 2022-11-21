Фортепианные концерты Листа. Мацуев и Дм. Юровский

Российский национальный молодёжный симфонический оркестр. Бетховен – «Эгмонт» Увертюра в трагедии Гёте; Вагнер – Увертюры к операм «Нюрнбергские мейстерзингеры», «Тангейзер»; Лист ‑ 1 и 2 фортепианные концерты.

Дирижёр Дм. Юровский. Солист Денис Мацуев.

Бисы: Мошковский – Пьеса; Пуленк – Скерцо; Мацуев – Импровизация на темы из музыки Грига к «Пер Гюнту» «Песня Сольвейг» и «В пещере горного короля».

И по сей день это произведение играется постоянно во всём мире с ошеломительным успехом. Каждое его исполнение праздник для слушателей и экзамен для музыкантов. Интерес, успех, влюблённость – можно привести много добрых и восторженных слов приветствуя в концертах этот шедевр. Почти то же должно сказать и о Втором фортепианном концерте. И так есть на самом деле. А когда за роялем такой поразительный пианист, как Денис Мацуев, трудно даже подобрать слова, чтобы охарактеризовать это исполнение.



Дмитрий Юровский

Вот такой праздник пришелся на предпоследний день нынешней осени. Практически невозможно передать, что творилось возле зала им. Чайковского, а зал был переполнен, как всегда бывает на концертах Мацуева. И то, что перед Листом молодой молодёжный оркестр сыграл вагнеровскую увертюру к «Тангейзеру», ещё больше подогрело ожидания слушателей. Но, сожалению, не могу сказать, что Вагнер был идеально хорош. Буквально на втором такте киксанула валторна, но, к счастью, её быстро прикрыли струнные. Энергичное движение оркестра, особенно умных виолончелей, подхваченное всеми струнными, соединившимися с очень хорошо ведущей главную тему трубой чётко вошли в заданное автором и дирижёром движение, и увертюра обрела свой классический ход. Сразу же хочу сказать, что самого большого по точности движения ритма задали красивые, выразительные, очень корректные руки дирижёра. Оркестр по сути на протяжение всего концерта следил тщательно и увлечённо за этими руками, ведущими слушателей в мир прекрасной музыки. О красоте рук, о пластике этих рук Дмитрия Юровского можно и должно, очень долго (я бы сказала – бесконечно) говорить, следить за всем ходом концерта, особенно отметив эпизоды мягкого, негромкого звучания (например, в обоих листовских концертах и очаровательные фрагменты piano-pianissimo. Но и в этом, (что касается всей программы) к сожалению, встречаются и крайне громкие эпизоды, которые ломают стройную форму сочинения и вызывают, скажем прямо, досаду (даже порой некую скуку). Это было, к примеру, в «Мейстерзингерах» и в начале Второго концерта. Но тут же надо особо отметить дуэты виолончелей и контрабасов, звук которых совершенно покоряет и поразительно тонко и ёмко рождается «поющими» руками дирижёра.



Фото концерта

Если бы не досадные киксы, можно было бы с полным основанием говорить об отлично звучащем всем оркестром. Но хоть они и есть, хорошего, всё-таки, было куда больше, и это радует. Во Втором концерте покоряют хрупкие, трепещущие скрипки, которым ненавязчиво помогают флейты, играя очень слаженно, но (нельзя не заметить) но порой просто немыслимо громко. Понятно, что у автора (я имею ввиду Листа) звук, как правило, в мощных, бравурных, маршевых эпизодах всегда большой. Тут важно найти точное сочетание исполнения громко и тихо. С Бетховеном не поспоришь, да и надо бы? Вот, скажем, эпизод удивительной красоты: треугольник, литавры, бубен и малый барабан в «Эгмонте». Шикарно!

А в Концертах настоящее обаяние вызывают «качели» - очень громкого и очень тихого – тут оркестр и солист абсолютно солидарны. Эти невероятные перле и прочие виртуозные пассажи у Мацуева! – вряд ли с ходу найдёшь такие же. Вообще, пианизм Мацуева неподражаем, и нынешний концерт в очередной раз подтвердили его. И всё-таки хорошо бы иногда играть с меньшим напором, а то и без того мощные первые фразы Первого концерта Листа так громыхнули, что ой-ой-ой! Конечно, мне могут сказать: «Зачем заниматься мелочами, когда блестяще играет блестящий пианист, гордость русской пианистической школы признанной и прославленной во всём мире. Может быть и не надо писать об этих мелочах?. Но, думается, что именно потому, что Денис Мацуев так убедительно хорош, к нему надо предъявлять максимум требований, а этому, между прочим, и он сам от себя требует.



Денис Мацуев

Оба листовских шедевра окончательно покорили зал. Но не меньше покорила мацуевская щедрость, когда он начал играть бисы. Бисы – один другого лучше, ярче, по-хорошему яростнее, по-хорошему лиричнее, по-хорошему поразительнее в фантастическом блеске фортепианного совершенства. Это – пьеса Мошковского, «Скерцо» Пуленка, импровизация на темы «Пер Гюнта» Грига – «Песня Сольвейг» и «В пещере горного короля. Собственно, как это всегда бывает у Мацуева, каждый его концерт – своеобразное «путешествие по профессии». Судите сами: два Концерта для фортепиано с оркестром – с его техническими сложностями и эмоциональной эффектностью и глубиной; виртуозный «бисерный» этюд; буквально сумасшедшая по силе, красоте и мощи большая пьеса по музыке Грига… Уважаемо, ничего не скажешь. Что творилось в зале не передать словами. Что, впрочем, касалось и очень хорошо и ладно (в целом) игравшего оркестра (помехи легко устранимы), и мастерство талантливого маэстро. Все вместе они принесли настоящий успех всему вечеру яркой и смелой великой классики.

Наталья ЛАГИНА