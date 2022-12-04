Филипп Копачевский и Юрий Фаворин стали «Звёздами XXI века»

ГАСО им. Е. Ф. Светланова – Дирижёр Антон Шабуров.

Бетховен – Увертюра к балету «Творения Прометея»,

Концерт № 5 для ф-но с оркестром (Копачевский, бис Шуман «Вещая птица» из «Лесных сцен»;

Брамс – Концерт № 1 для ф-но с оркестром (Фаворин, бис Шуман –«Прощание» из «Лесных сцен»).

КЗЧ, 18.11.2022

А слова Шумана должно процитировать тоже не случайно. А именно: «Я знал … и надеялся, что грядёт Он, тот, кто призван стать идеальным выразителем времени, тот, чьё мастерство не проклёвывается из земли робкими ростками, сразу расцветает пышным цветом. И он явился, юноша светлый, у колыбели которого стояли Грации и Герои. Его имя – Иоганнес Брамс».



Филипп Копачевский

Эти молодые музыканты хорошо известны. Это Филипп Копачевский (Пятый фортепианный концерт Бетховена) и Юрий Фаворин (Первый Брамса). А вот дирижёр появился на столичном подиуме совсем недавно. Появился, мгновенно вызвав к себе очень мощный интерес, который растёт с каждым его новым выступлением. И нам должно сразу запомнить его имя – Антон Шабуров.



Антон Шабуров

Программа концерта в КЗЧ 18 ноября 2022 г. была крайне трудна и столь же привлекательна – два фантастических, по сути (так писала мировая пресса) своеобразные симфонии для фортепиано с оркестром. И сразу скажу, это была огромная радость для зала, переполненного абсолютно восторженными слушателями-зрителями. Оркестр был просто удивительный: он органично звучал, убедительно и умно «разговаривал» с солистами. То был, скажем более точно, не аккомпанемент, а подлинный диалог, в котором основополагающий тон, темп, рисунок задавал маэстро, а оба пианиста – каждый в общем-то по своему (как того требовала музыка) вели этот эмоциональный и очень глубокий разговор. Он изначально был предложен им авторами, великими классиками, и подтверждённый поразительным (повторю!) умницей Шабуровым. Правда, не надо забывать и о том, что это путешествие в классику было предварено очень интересным решением увертюры Бетховена к балету «Творения Прометея». (Автору едва исполнился 31 год, когда в Вене состоялась премьера этой яркой пьесы). А уже год спустя началась работа (она продлилась 10 лет) над Четвёртым и Пятым фортепианными концертами. А также скрипичным концертом.

Бетховен закончил его в 1809 году. Он был в самом расцвете творческих сил и исканий, но уже трагически подступала глухота. Бетховен сам признавался, что «хотел (с детства) осмыслить то лучшее и мудрое, что создано каждой эпохой». «Яркое драматическое содержание», «Бурю и натиск» - это с большой убедительностью и великолепным техническим аппаратом показал Филипп Копачевский. Хотя не могу не заметить, насколько порой он настолько увлекался, что несколько «забалтывался», но это получалось у него обаятельно, необычно. Мне кажется, всё-таки это спорно, но при этом подкупал убедительный перепад настроений, размышлительность, задумчивость. А вдруг неожиданное почти остервенение, страх, некая скорбная внутренняя теплота, внутренний надлом. Но при всём «разговор» был в целом очень хорош. Особенно во второй части концерта. Динамические оттенки и сложные ритмические фигуры у Шабурова были крайне интересны. А оркестровые группы-голоса звучали отлично и «вспыхивали» уникально виртуозно. Что, впрочем, понятно, когда речь идёт о таком оркестре и дирижёре. Хочется особо отметить звучание всех струнных групп – какое-то особенно красивое и непривычно востребованное «разговором».



Юрий Фаворин

Что касается Брамса, то не могу не сказать: оркестр классный, солист классный и дирижёр первоклассный. Опять-таки, может, даже в большей степени, чем в Бетховене, здесь был продолжен диалог оркестра с солистом. Юрий Фаворин, на мой взгляд, был практически безупречен в своем исполнении этого шедевра раннего Брамса. У него вообще есть обилие касок и эмоций, ему не чужда и героика; он удивительно легко переходит от настроения к настроению, умело «дружит» с группами, часто предпочитая (как на этот раз) струнные. Он как-то особенно «дышит», захватывающе вводит в собственные размышления. У него поёт природа, подкупает негромкая безмятежность, очаровывает сольный эпизод в первой части, искренне радуют убедительные и непростые перепады настроений, динамики, ритмов. Если всё же хоть в чём-то придираться, то вторая часть концерта мне показалась немножко затянутой. Но как хорош финал! Энергичный, стремительный. И есть в нём какая-то «неспешная героика», своеобразная красивая «борзость»…

И опять-таки, что до «диалога», то «переговоры с оркестром» - они просто роскошны, как, впрочем, и весь концерт, вся программа и бисы… Вот ведь как отлично: два объявленных «звездных» пианиста, «новый» дирижёр, хорошо вписавшийся в абонемент про «звёзд». Этот концерт и показал, что это за талантливая молодёжь. Действительно мы услышали трёх звезд… Добрый путь им! Добрый...

Наталья ЛАГИНА