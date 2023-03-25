Юрий Симонов и оркестр филармонии сыграли «золотой цветок»

Академический симфонический оркестр Московской филармонии.

Дирижёры: Ю. Симонов – Бетховен – Увертюра «Леонора» №3, Шуберт – Симфония №8 («Неоконченная»); И. Манашеров – Мусоргский – «Ночь на «Лысой горе»; А. Рубин – Глинка – Увертюра к опере «Жизнь за царя»; Н. Цинман – Римский-Корсаков – Увертюра к опере «Царская невеста»; А. Колясников – Бородин – Увертюра к опере «Князь Игорь»; Д. Ботинис – Глазунов – Концертный вальс № 1.



Академический симфонический оркестр Московской филармонии

Самому старшему ещё далеко до пятидесяти, а самому молодому нет и тридцати. Опять-таки: у всех (не говоря уж о маэстро Симонове) достаточно широкая известность. Короче: замечательная музыкальная гвардия или, можно сказать, поистине золотой цветник. И очень умно и смело составленная программа этого цветника – парада – начиная с первого отделения, в котором перед пультом стоял сам виновник торжества, блистательно исполнивший бетховенскую «Леонору № 3» и поразительную по красоте и глубине мысли «Неоконченную» (8-ю) симфонию Франца Шуберта. И это «бетховенско-шубертовское» начало очень точно и убедительно сыграно во втором отделении концерта индивидуальными сочинениями из музыкальных пятерых всеми любимых русских композиторов.

Юрий Симонов любит играть венскую классику, и на сей раз он снова с редкостной убедительностью и добрым нервным порывом это доказал. Это поразительное сонатное allegro - именно в Третьей «Леоноре» - обладает огромным эмоциональным запалом. А такого рода «запал», опять-таки, близок Юрию Ивановичу, что мы знаем уже далеко не первый день; но его цельность не перестаёт привлекать и поражать меломанов. И вот, словно по романтической дорожке бетховенская ветка повела нас и дирижёра к светлой поэтичности Шуберта, где оркестр звучал настолько хорошо, что порой не фальшивили даже валторны.



Юрий Симонов

…И вот наступило второе отделение концерта. Теперь играли ученики. Играли все они очень ярко, так что непросто было назвать тех, кто был интереснее других. Цветник был на редкость органичен, и радовал каждый исполнитель. А программы у всех дирижёров были очень непростые, очень популярные, и каждая по-своему каверзные. Но так случилось, что каждая пьеса, порученная тому или иному ученику, была будто специально для него именно создана… Я довольно много слышала Игоря Манашерова, который будучи вторым дирижёром Филармоников, имеет уже значительный опыт и успешно зарекомендовавший себя в самых разных пластах мировой музыки, да и в современной музыке он тоже весьма яркий дока. Играть на сей раз ему выпало симфоническую фантазию Модеста Мусоргского «Ночь на Лысой горе» (в редакции Римского-Корсакова). Фантазия прозвучала очень живописно, масштабно, убедительно контрастно, с большим энтузиазмом оркестра. Блестяще показал себя Манашеров. Но шикарно (не найду другого слова) прозвучала увертюра к опере Михаила Глинки «Жизнь за царя» (дирижировал очень одарённый Алексей Рубин, к которому – не скрою – автор этих слов, то есть я – питаю особенную симпатию, сейчас он работает в оркестре Башмета «Новая Россия»). Глинковская мощь была очень емко схвачена дирижёром, как и психологическая глубина характера Ивана Сусанина. Причём очень значительна была какая-то особенная тесная связь оркестра и дирижёра – единое дыхание.

Самый юный из симоновских учеников Николай Цинман уверенно набирается опыта, успешно выступая как в замечательной «Сказке для оркестра» (детский абонемент), так и в значительном «Взрослом» репертуаре. На сей раз ему предложена увертюра к опере Римского-Корсакова «Царская невеста», и ему многое удалось в этой очень сложной партитуре, прежде всего, вдумчивая, нежная «кружевная» лирика, помноженная на острый трагический драматизм…

Но хоть я и говорила, что не могу назвать самого лучшего в этом концерте, но всё-таки назову двух лучших из лучших, - кроме уже названного Игоря Манашерова - это тридцатилетний редкостный талант Андрей Колясников, блистательно прочитавший многоплановую увертюру Александра Бородина к опере «Князь Игорь»

Что же касается венчающего концерт ныне главного дирижёра Новосибирского оркестра Димитриса Ботиниса, то это был фейерверк красоты, радости и роскошного блеска Концертный вальс № 1 Александра Глазунова.

Так что, если попытаться поставить условные оценки выступлениям учеников, то это три пятерки (Рубин, Цинман, Ботинис) и две шестерки (Манашеров, Колясников). В общем, концерт был незабываемый.

И, конечно, ещё и ещё раз спасибо удивительному, милостью Божию педагогу Юрию Симонову. Браво, Маэстро!

Наталья ЛАГИНА