...Она бесконечна как мир... ГАСО им Светланова и Березовский: Хачатурян и Равель

Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова (без дирижёра)

А. Хачатурян – Концерт для фортепиано с оркестром; Сюита из балета «Гаяне»; М. Равель – Концерт № 2 для фортепиано с оркестром (для левой руки). Солист Борис Березовский. Болеро.

Концертный зал им. П.И. Чайковского, 30.10.2022.

Впрочем, так бывает всегда, когда играет выдающийся пианист Борис Березовский (который ещё и часто играет без дирижёра, как и на этот раз). На сей раз ещё и программа концерта была удивительно разнообразна и привлекательна. Два великих представителя европейской музыки – Арам Хачатурян и Морис Равель были представлены в лучших своих созданиях, которые нашли талантливого исполнителя в лице Березовского.

Действительно, что может быть контрастнее в сравнении с уникальным Равелем и не менее уникальным Хачатуряном?! Кто?... Не будем вдаваться в сравнения, обратимся к самому концерту.



Борис Березовский

...Хачатуряну было 34 года, когда он написал свой концерт и посвятил его прекрасному пианисту Льву Оборину. И вот он звучит сегодня. Со всем своим уникальным обаянием, прекрасным дыханием Востока. Березовскому вообще присуще постоянно энергичное, яркое, сверкающее движение в ведении и раскрытии очень красивой песенной темы, которую хочется слышать и слышать. Уже начальное tutti в нарядном совершенном пианизме музыканта выводит оркестр на виртуозный пассаж. А когда появляется побочная тема, когда (условно говоря) оркестр стремится (гонится?) за солистом, раздался праздничный удар барабана, - красота оркестра под «умными» пальцами солиста обрела не просто упрямое, точное место, но уступила место чему-то пасторальному, несколько нервному, вспыхнул яркий фольклорный элемент, - красота, да и только, молодец Березовский! Весь концерт очень красив и фольклорен, но не могу не сказать о том, что самое глубокое и обаятельное впечатление оставляет Andante con anima – вторая часть, грустноватая, задумчивая. Тут пианист особенно интересен и по-своему нов (мы привыкли к стремительному движению его рук по клавиатуре). Очень дружны, органичны с пианистом все струнные группы, которые оставляют лучшее впечатление при звучании «Танца девушек» и «Пробуждение и танца Айши» и «Гаяне». К сожалению, сюита из «Гаянэ» вызвала и досаду. Знаменитый «Танец с саблями» и не менее знаменитая «Лезгинка» прозвучали как-то грубо, и так немыслим громко, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером написать. Но опять таки, любопытно: если в первом отделении грохот в «Лезгинке» стоял просто немыслимый, то когда после всей программы «Лезгинка», прозвучавшая на бис в исполнении солиста-ударника Владимира Терехова была превосходна и вызвала поистине сумасшедшую овацию. Что же касается ещё Хачатуряна, то в прочтении концерта можно было бы отметить некоторые неудачные и сорные элементы, несовершенные оркестровые звучания. Но я не стану этого делать, потому что, понятно, играть без дирижёра совсем непросто, а досадные помехи легко устранимы.

Зато Равель был прекрасен и у оркестра, и у солиста, и у «барабанщика». Леворучный концерт Равеля поразительно красив и поразительно труден для исполнителя. Нужен какой-то сильный, виртуозный пианизм, а этим с лихвой обладает Борис Березовский. Особенно подкупают своеобразные «морозные», далёкие и загадочные, чем-то напоминающие даже о пурге эпизоды, душевные переживaния в «прочтении» «тревожных» виолончелей. И после этого «начала» оркестра вступает задумчивая, с грустинкой, и серьезным эмоционально-философским размышлением тема с по-настоящему талантливым «руководством» оркестровых «рук». И сразу же возникает желание сказать справедливо: «Как много может сделать одна левая рука!» А марш в стиле первой части Седьмой симфонии Шостаковича? А негромкий голос арфы поддержанный струнными (особенно виолончелями?) Такая дивная музыка!

Апофеозом отличного концерта светлановцев стало «Болеро», которое всегда идёт на буквально шальном интересе и гигантском успехе, сколько бы его ни играли. Конечно, великая пьеса совсем не из лёгких, и для оркестров почти всегда становится своеобразным экзаменом на мастерство. Так и в этом исполнении, в зале Чайковского. Правда, в самом начале прославленной пьесы был случайный «всхлип» валторны, которая позже, в пятом прохождении крупно (слава Богу, недолго!) «ошиблась» (назовём это так). А к оркестру нельзя не предъявить претензии в том, что он порой звучал слишком громко. Главная тема, как и написано в партитуре, прозвучала (чётко и емко размеренно) в ходе произведения восемь раз, но нередко хотелось попросить, чтобы играли чуть потише, но…

Надо отдельно с лучшими словами похвалы сказать о солисте «Болеро» - ударнике Владимире Терехове, том самом кто в бисе реабилитировал «Лезгинку» Хачатуряна. Исполнение Терехова было блестящим, иного слова и не подберешь. Да и надо ли подбирать? Надо радоваться, что классическая музыка так бесконечно прекрасна. Прекрасна как мир…

Наталья ЛАГИНА