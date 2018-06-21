«Музыка Земли» с Борисом Березовским

Это единственный всероссийский фестиваль-конкурс, в программе которого на одной сцене встречаются и исполняются академическая и этническая музыка. Цель фестиваля, какой ее видит его создатель, - дать публике возможность услышать две музыкальные культуры, академическую и фольклорную, как крепко связанные между собой части единого музыкального процесса. Последующие фестивали показали, что слушатели и исполнители приняли и полюбили «Музыку Земли», концерты которой проходили на престижных площадках: в Колонном зале Дома Союзов, Мариинском театре, Концертном зале им. П. Чайковского и Государственном музее-усадьбе «Архангельское».

Для концерта-открытия IV Всероссийского фестиваля «Музыка Земли» Большой театр предоставил Бетховенский зал, очень удобный для таких уникальных проектов. В первом отделении выступил сам Борис Березовский, а в «народные партнеры» он пригласил ансамбль древнерусской музыки «Сирин». Он создан в 1989 году группой музыкантов-профессионалов, которые объединились, чтобы возродить древние православные певческие традиции. Музыканты успешно совмещают исследовательскую и исполнительскую деятельность. Возглавил коллектив Андрей Котов. Репертуар «Сирина» широк и разнообразен, его составляют древнерусские богослужебные песнопения XV-XVII веков, знаменный, путевой, демественный, киевский, болгарский, греческий, а также различные монастырские распевы, ранние формы русской полифонии, ранний русский партес. Ансамбль широко известен благодаря оригинальному репертуару, высокому уровню певческой культуры и профессионализму. Он участник многих фестивалей средневековой и духовной музыки в России и за рубежом. Коллектив не раз становился лауреатом международных конкурсов.

В программу концерта «Сирин» включил многоголосные сочинения XVII в.: «Святый Боже», «Днесь Христос в Вифлееме Рождается», кант «Духовный стих на сошествие Святого Духа», фрагменты из «Всенощного бдения» Сергея Рахманинова. Их пение чередовалось с игрой Бориса Березовского, который выбрал для выступления произведения Рахманинова: Этюд картину ре мажор, и несколько Прелюдий. Получилась удивительная музыкальная панорама, соединяющая XVII век с современной музыкой в единое целое. Интересно, что музыканты не покидали сцену, слушая друг друга и создавая атмосферу музыкального единения, вовлекая в нее слушателей. Органично в программу вечера вписалось выступление молодой арфистки, лауреата международных конкурсов Софии Каландадзе. Она исполнила вариации на тему оперы Чайковского «Евгений Онегин», проявив свое лирическое дарование и красоту звука своего инструмента.

Второе отделение концерта открыл детский фольклорный ансамбль «Кладец». Коллектив был создан на базе культурно-досугового центра «Подмосковные вечера» города Балашихи. С 2009 года ансамблем руководит фольклорист Дмитрий Фокин, музыкант с большим опытом – долгое время Фокин работал в ансамбле народной музыки п\р Дмитрия Покровского. Репертуар «Кладеца» богатый, в него входят календарные, лирические, свадебные и плясовые песни различных областей России, Белоруссии и Украины, а также авторская и духовная музыка и композиции народных хоров. Юные артисты начали с Подблюдных песен Игоря Стравинского для женского хора a capella. Слова народные. Их певческая выразительность, увлеченность и непосредственность исполнения сразу завоевали симпатии зрителей, оценивших песни Стравинского «У Спаса в Чигисах», «Овсень», «Щука» и «Пузище».

Затем на сцену снова вышел Борис Березовский. Он удачно поменял в своей программе фрагмент из балета И. Стравинского «Петрушка» на произведения Э. Грига. Его Пять лирических пьес были сыграны пианистом захватывающе с массой динамических оттенков от лирических в «Колыбельной» через «Халлинга», устрашающее «Шествие троллей» и изящество «Бабочки» к яркости и радости «Праздничного дня».

Закончил вечер ансамбль «Кладец», представив фольклорные песни разных регионов России. Успеху ребят способствовали подлинные народные костюмы, в которых они всегда выступают, их актерское дарование, искреннее чувство юмора, изобразительность. Как интересно прозвучали у них песни «С подману, с подманушка» (Курская область), «Пашеньку мужик пахал» (Белгородская область), «Соловей с кукушкой разговаривал» (Калужская область).

Концерт произвел очень приятное впечатление, продемонстрировав слушательскую заинтересованность в его дальнейшем проведении.

Елизавета ДЮКИНА