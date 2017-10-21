Фестиваль традиционной музыки «Музыка Земли» пройдет в Москве

Третий всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка Земли» стартовал в Москве в День России 12 июня. За пять месяцев, в течение которых проходил заочный этап фестиваля, в нем приняли участие 308 творческих коллективов и солистов разных возрастов из 79 регионов РФ. В онлайн-зале на сайте фестиваля можно было увидеть самые разные направления музыкальной национальной культуры России, среди которых: адыгские, татарские, русские, коми-пермяцкие, мансийские, бурятские мелодии, народные наигрыши, горловое пение, миниатюры чукчей, эскимосов и эвенов. Подписчиками сайта фестиваля за время работы онлайн-зала стали более 50 000 человек из России, Белоруссии, Финляндии, Германии, Франции, Индии, Японии и других стран.



Борис Березовский

«Министерство культуры уже третий год подряд поддерживает этот конкурс, потому что мы видим в нем попытку найти основу новой активности, ревитализации современной музыкальной культуры через поиск своих корней»,- сказал статс-секретарь-заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

На протяжении летне-осеннего периода членами жюри фестиваля, в состав которого в 2017 году вошли международные эксперты: президент «KAJIMOTO» - Масахидэ Кажимото (Япония) и автор идеи международного фестиваля «Безумный день» в Нанте - Рене Мартен (Франция), была проведена наряженная творческая работа. По результатам заочного тура были отобраны 24 творческих коллектива и солиста. Самым молодым финалистом за историю фестиваля стал 9-и летний Роман Галин из Московской области, а самым пожилым - 82-х летняя участница ансамбля «Ильковские самоцветы» из Курской области.

Параллельно с работой жюри на сайте фестиваля было открыто онлайн-голосование среди зрителей. Его победителем стал ансамбль «Время» из Воронежской области, который набрал более 10 000 голосов пользователей сети Интернет.

«Музыка – фольклорная и классическая – это интернациональный язык, позволяющий расширить границы общения. В мире огромное количество людей, которые любят, слушают и тот, и другой формат. А мы предоставляем им уникальную площадку для диалога и общения…», - прокомментировал продюсер фестиваля «Музыка Земли» Антон Калинкин.

Теперь, по итогам отборочных концертов, которые пройдут с 1 по 3 ноября в Прокофьевском зале Центрального музея музыкальной культуры (ВМОМК имени М.И. Глинки), экспертному жюри предстоит определить победителей конкурса в 5 основных номинациях.

Отдельной интригой отбора станет определение победителя специальной, совместной номинации «Радио России». Её лауреат получит возможность представлять Россию на Международном фолк-фестивале «Еврорадио» в 2018 году. Это одно из важнейших мероприятий Европейского Вещательного Союза, которое проводится ежегодно с 1980 года в разных странах Европы.

Заключительный гала-концерт всероссийского музыкального форума, объединившего на своей площадке не только академическую музыку и национальный фольклор, но и музыкантов различных этнических групп, населяющих необъятную Россию, символично состоится в День народного единства, еще раз напомнив о многогранности и богатстве российского культурного наследия.

В программе гала-концерта - презентации новых музыкальных композиций, авторских программ и неожиданных дуэтов. Одна из таких премьер - симфоническое произведение Кузьмы Бодрова в исполнении камерного оркестра «Гнесинские виртуозы» (дирижер - Михаил Хохлов), солист Айдар Салахов (баян). Кроме того, в гала-концерте впервые за все время существования фестиваля примут участие артисты из Японии и Швеции.

Как отметил художественный руководитель фестиваля пианист Борис Березовский: «Звучащая на фестивале музыка – как многонациональный фольклор народов России, так и созданная на основе фольклора академическая музыка – обрела поклонников в разных странах мира. Фактически фестиваль «Музыка Земли» из всероссийского превратился в международный, если учесть и его поклонников со всего мира, и участников гала-концерта из Швеции и Японии, и экспертов из Франции и Японии… И ещё радостно, что фольклористы России вдохновляют современных композиторов на создание новых произведений с народными мелодиями и ритмами. На нашем фестивале уже прозвучали премьеры симфонических сочинений Александра Чайковского, Кузьмы Бодрова, Ольги Викторовой, Игоря Райхельсона, а это значит, что фольклор продолжает жить в академической музыке и обогащать её».

Отборочные концерты: 1,2,3 ноября 2017 года (начало в 15:00)

Адрес: Фадеева ул., 4 Прокофьевский зал Центрального музея музыкальной культуры

Гала-концерта: 4 ноября 2017 года (начало в 18:00)

Адрес: Тверская ул., 31/4 Концертный зал им. П.И. Чайковского.

Подать заявку на пригласительный билет можно на сайте фестиваля: www.muzikazemli.ru

Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка Земли» - это грандиозный проект в российской концертной практике, когда в программе одного фестиваля, на одной сцене соединяются академическая и этническая музыка.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Художественный руководитель – выдающийся пианист Борис Березовский.

Идея фестиваля – дать публике возможность услышать две культуры – академическую и фольклорную – как связанные части единого целого. Поднять на качественно новый уровень представление о традиционной музыке, которая является уникальным источником вдохновения композиторов всего мира и предметом национальной гордости.

Фестиваль зародился в 2015 году и проходил на ключевых концертных площадках страны: Колонный зал Дома Союзов, Государственный музей-усадьба «Архангельское», Государственный академический Мариинский театр.

В экспертное жюри фестиваля в 2017 году вошли видные деятели искусств России и мира, исследователи народного фольклора, продюсеры в области народной и классической музыки: Председатель экспертного жюри, Заслуженный артист России, пианист, художественный руководитель фестиваля «Музыка Земли» - Борис Березовский, Статс-секретарь-заместитель Министра культуры Российский Федерации - Александр Журавский, руководитель мужского хора Московской патриархии «Древнерусский распев» - Анатолий Гринденко, руководитель Ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» - Андрей Котов, музыкальный продюсер, импресарио, президент «KAJIMOTO» - Масахидэ Кажимото (Япония), педагог, заведующая кафедрой хорового и сольного народного пения РАМ им. Гнесиных - Марина Медведева, музыкальный продюсер, импресарио, автор идеи международного фестиваля «Безумный день» в Нанте - Рене Мартен (Франция), этнограф, композитор, эксперт в области народной музыки, участник творческого проекта «Этносфера» - Сергей Старостин.