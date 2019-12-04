Башмет, Пугачева и Венгеров получили мантии профессоров Ипполитовки

Празднование двух юбилеев - 100-летия ГМПИ и 160-летия со дня рождения его основателя, композитора и дирижера Михаила Ипполитова-Иванова - прошло накануне в Большом зале Московской консерватории.

"Мантии профессоров ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова получили: дважды лауреат премии Grammy Максим Венгеров, народный артист СССР Юрий Башмет, народный артист СССР Юрий Симонов, профессор Парижской высшей школы музыки им. А. Корто Рена Шерешевская, народный артист РСФСР Михаил Воскресенский и народная артистка СССР Алла Пугачева", - сказали в пресс-службе, уточнив, что выпускница "Ипполитовки" Пугачева не смогла присутствовать на вечере, мантия будет передана ей позже.



Юрий Башмет

На празднике также состоялось вручение Международной премии в области педагогики им. Ипполитова-Иванова, ее удостоены народный артист СССР Эдуард Грач, народный артист России Александр Бондурянский, заслуженный артист Республики Беларусь Николай Кривошеев и известный педагог Наталья Ищенко.

Ректор ГМПИ Валерий Ворона объявил обладателей награды возглавляемого им фонда "Русское исполнительское искусство". Медали за вклад в развитие музыкальной культуры получили пианист Борис Березовский, художественный руководитель музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, глава фонда "Музыкальный Олимп" Ирина Никитина, президент Европейского фонд поддержки культуры Константин Ишханов, ведущий программ на радио "Орфей" Йосси Тавор.

Михаил Ипполитов-Иванов (1859-1935) - автор "Юбилейного марша" для симфонического оркестра, опер "Руфь", "Ася" и других сочинений. Вошел в историю как один из основоположников отечественной системы музыкального образования и первый выборный ректор Московской консерватории. Основанный при его поддержке Музыкально-педагогический институт (тогда - народная музыкальная школа) закончили такие артисты, как Людмила Зыкина, Максим Венгеров, Михаил Воскресенский, Алла Пугачева, Надежда Кадышева, Людмила Рюмина, Екатерина Шаврина, Игорь Матвиенко, Сергей Мазаев, Александр Малинин, Левон Оганезов, Петр Фоменко и многие другие.