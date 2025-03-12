Алексей Гоман и «Маленький Оркестр» сыграли музыку оттепели

Вечер был посвящён премьере нового альбома коллектива, который вышел в начале 2025 года. Семь новых историй – «Девочка-ветер», «Имя твоё», «Лето» и многие другие – зрители встретили очень тепло. «Маленький Оркестр» исполнил для слушателей лучшие песни прошлых лет и уже знакомые композиции коллектива.



Алексей Гоман

«Мы очень долго шли к этому дню, очень хотели выступить для нашей̆ публики именно в театре, и наша мечта, наконец, осуществилась. Прекрасный̆ зал Театра «Русской̆ Песни» – это как раз та самая атмосфера, которой̆ нам часто не хватает в концертной̆ жизни», - признался Алексей Гоман.



Мария Зайцева и Алексей Гоман

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Особый подарок для зрителей приготовила гостья вечера Мария Зайцева – исполнила своё «Танго в понедельник» на стихи Анны Ахматовой с оркестром. Эксклюзивно прозвучала песня «Потеряны во времени» – дуэт для Алексея Гомана и Марии Зайцевой написал дирижёр большого состава «Маленького Оркестра» Александр Махнёв.

«Наши музыка – музыка времён оттепели. Приятно, что после нашего концерта в Москву пришла настоящая весна, как будто музыка разбудила оттепель. Уверены, что в 2025 году нас ждёт немало тёплых встреч с нашими слушателями», - говорит Алексей Гоман.