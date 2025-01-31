Алексей Гоман и «Маленький оркестр» вернулись к звуку 60-х

Проект «Маленький Оркестр» – творческий тандем Алексея Гомана, Саши Даль, Валерии Коган и других музыкантов. В альбом «Девочка-ветер» вошло семь песен в духе стилистики 50-60 годов прошлого века.
«Искренность, душевность, больше человеческого – то, что сегодня так необходимо слушателям. Именно эти чувства вызывает музыка «Маленького оркестра» – мелодии 50-60 годов, связанные с большими надеждами и открытиями в истории нашей страны. Слушателей ждут семь трогательных историй, про нас с вами, наполненных жизнью и любовью, радостью и ожиданием счастья. Советская музыка, музыка времён оттепели, поэзия серебряного века, творчество Таривердиева, Вертинского и Артемьева вдохновляют музыкантов, напоминают о том, что будет важно всегда. Музыка «Маленького оркестра» возрождает чувства, которыми людей наполняли песни тех лет», - говорится в пресс-релизе альбома.
«Наконец-то выходит в свет второй альбом «Маленького оркестра». Мы очень долго к этому шли – и музыкально, и эмоционально, и технически, и юридически… Но очень радостно, что всё не зря. А отмечать это события мы с вами будем 5 марта в Театре «Русской Песни», большим составом «Маленького оркестра» - это тоже случится впервые», - говорит Алексей Гоман.
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