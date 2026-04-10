Алексей Гоман ощутил любовь «Тёплыми искрами»

Момент, который есть только здесь и сейчас, который не повторится. Когда возникло неловкое молчание, за несколько секунд до признания в своих чувствах, то, что ощущается «тёплыми искрами».

«Тёплыми искрами» родилась несколько лет назад и жила в сольных концертах Алексея Гомана. Песня о любви, о чём-то очень личном, о том, на что мужчина готов ради своей избранницы. Таких синглов – светлых, понятных каждому слушателю, наполненных нежностью, трепетом и восхищением по отношению к женщине – крайне мало.

«Тёплыми искрами» возвращают каждого в тот момент, когда начиналась его история любви – как будто заново переживаешь эти чувства. А тем, кто ещё только ищет своего человека, она поможет ощутить и узнать тот самый миг, который изменит всё.



Алексей Гоман

В сингле «Тёплыми искрами» звучит много повторений – как желание удержать мгновение и прожить его гораздо дольше. Это «чувство немыслимое» – находится вне полного понимания, приятное и захватывающее – как будто очень редкое в современной жизни.

«В песне «Тёплыми искрами» мне хотелось передать момент признания в любви – не громкие слова, а тихое чувство, - говорит Алексей Гоман. - Сохранить мгновение, когда вдруг осознаёшь, что человек рядом с тобой становится очень значимым, что готов отдать за него всё, что без него твоя жизнь больше не представляется счастливой. Это тот самый момент, когда ты не пытаешься изменить другого человека, а принимаешь со всей его внутренней радостью и болью, хочешь идти с ним по жизни. Это чувство, которое невозможно увидеть, его можно только ощутить – тёплыми искрами».

Алексей Гоман – музыкант, певец и актёр. Карьера артиста началась с победы в шоу «Народный артист» в 2003 году. Алексей – участник таких известных шоу , как «Маска», «Три аккорда»,«Суперстар»,«Ледниковый период», «Танцы со звездами» и др.