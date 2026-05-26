Великий джазовый саксофонист Сонни Роллинз умер

Об этом говорится на сайте исполнителя.

«С глубокой скорбью и безграничной любовью мы сообщаем о смерти Сонни Роллинза. Он умер сегодня днем в своем доме в Вудстоке, штат Нью-Йорк, в возрасте 95 лет», - говорится в заявлении.



Отмечается, что пока не планируется никаких публичных церемоний прощания.

Уолтер Теодор Роллинз родился 7 сентября 1930 года в Нью-Йорке в семье иммигрантов и за свою музыкальную карьеру выпустил более 60 альбомов. Он считается одним из пионеров трансформации джаза как музыкального жанра, а композиции St. Thomas, Oleo, Doxy и Airegin и совместная работа с британской группой The Rolling Stones стали классикой в мире музыки. За заслуги в развитии искусства Роллинз был удостоен трех Grammy, - за лучший джазовый альбом 2000 года This Is What I Do (2001), за лучшее инструментальное джазовое соло 2005 года Without a Song: The 9/11 Concert (2006) и премии за жизненные достижения (2004). Также он получил Национальную медаль США в области искусств (высшую американскую награду для представителей творческой сферы) и несколько других наград. Нередко называется одним из самых важных и влиятельных музыкантов в истории джаза. Он был последним живущим музыкантом с фотографии "Великий день в Гарлеме", сделанной с ещё 56 джазовыми музыкантами в 1958 году.

Харуки Мураками включил Сонни Роллинза во вторую книгу Джазовых портретов, сказав, что:

«Есть несколько причин, по которым меня привлекает Сонни Роллинз. Одна — это удивительная открытость при исполнении стандартных, обычных на первый взгляд вещей, делающая его неподражаемым. Незаметно войдя в лоно мелодии, Роллинз сперва не спеша раскрывает её содержимое и лишь затем перекраивает на свой лад, как бы заводя пружину заново. Оставляя нетронутой внешнюю структуру, он прибегает к текстовым перестановкам внутри композиции. Я не перестаю восхищаться непредсказуемостью Роллинза».