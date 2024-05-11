Cuban Sax Quintet удивил зрителей почти всем

Вообще-то от квинтета ждали академического звучания, но нет. Кубинцы предпочли гиперактивную программу из стандартов и их переосмыслений, отсылок к самой разной мировой музыке. Качество звучания кубинцев превзошло любые ожидания. Они были просто невероятны. У них с собой было множество саксофонов, но все их можно было свести к группам альт-, сопрано- и баритон-саксофонов. Ранее они приезжали в этом году на фестиваль Башмета в Москве.



Cuban Sax Quintet

Начали с веселенького «Аллегро в ре минор», продолжили велеречивым Bach Time, подношением великому Баху. Трубы саксофонов прозвучали под стать трубам органа, мигом сменяясь джазовыми интонациями. «Баритон Блюз» с солирующим баритон-саксом был весьма выразителен за счет повторяющегося упругого риффа на рок-н-ролльной гармонии и виртуозной смены темпов. Ча-ча-ча под названием «Чату савес» оказалось невероятно изящным по звуку, несмотря на использование исключительно саксофонов. Сесар Лопес был в качестве ведущего, рассказывал про композиции, и даже станцевал в этот момент ча-ча-ча, на радость публики. В какой-то момент он почувствовал некую зажатость филармонической публики, и попросил зрителей расслабиться и успокоиться.



Cuban Sax Quintet

Танго в духе Пьяццоллы «Тако-фон» прозвучало лирично и даже томно. Еще несколько изысканных болеро и латино, где саксофоны работают как единый живой организм, - чистое наслаждение для ушей. Ни одной грязной ноты! Как это им удается? Стоит отметить и аранжировки, где разные саксофоны будто каплями перетекают из партии в партию, создавая невероятную звуковую стену. Любопытно было бы послушать их в стерео- или квадро-звуке, вот где пространство для фантазии звукоинженера…

Мамба «Танцуя мамбу» или лирические «Цыганка-тропиканка» в испанском духе и «Конец и начало» - музыкантам Cuban Sax Quintet удавалось в этот вечер буквально все. Слаженность, великолепные и техничные импровизации, дух торжества музыки, - все при них. Ироничное «Чичи-банано» посвящено баритон-саксофонисту коллектива Эмиру Санта-Крусу. «Мы очень любим друг друга в нашем коллективе», - сказал Сесар Лопес. Чичи — на испанском сленге влагалище, так что делайте выводы.

Прекрасный джазовый стандарт «Cherokee» в обработке Сесара Лопеса сыгран максимально слаженно, учитывая огромное количество унисонов. «Сок сахарного тростника» в конце концерта насыщен интенсивными импровизациями тенор-саксофонов. А на бис музыканты Cuban Sax Quintet сыграли романтичную композицию с роскошными интервалами.



Cuban Sax Quintet

А еще перед концертом музыканты Cuban Sax Quintet рассказали о своей работе.

О музыкантах квинтета, работавших с Чучо Вальдесом

Нас трое, которые работали с ним на протяжении нескольких лет, с ним было замечательно работать, и в 1983 году я был в России в составе его коллектива. Херман Веласко проработал с ним два года в составе его коллектива, и для него была огромная честь работать с ним, потому что Чучо был одним из самых выдающихся музыкантов мира. Сесар Лопес проработал с Чучо Вальдесом несколько лет, и на самом деле он сменил в его коллективе Хермана. Когда Херман покинул группу, Сесар вошел в состав Irakere, работал с ними с 1988 по 1997 год. Конечно, для нас была огромная честь играть с ним, и мы много научились у такого выдающегося музыканта.

О музыке Cuban Sax Quintet на российских стриминг-сервисах

Да, мы не очень-то не представлены на российских стримингах. Мы выставлены на Spotify Латинской Америки, это другая сторона глобуса. Альбомы у нас выходят примерно каждые пять лет: в 2023-м, в 2018-м. Мы выпустили всего два альбома. Пандемия тоже нам помешала. В 2019 году наш альбом завоевал Гран При Кубинской национальной премии CUBADISCO как диск года. Его номинировали на латинский Grammy. Самый наш недавний диск тоже номинировали на Гран При в Кубе, через 15 дней будет вручение наград. Все композиции на этом диске принадлежат авторству Альфреду Томпсону. И сегодня мы в программе сыграем композиции из обоих наших альбомов.

О своем стиле

Скажем так, что это фьюжн, потому что мы играем кубинскую музыку, латиноамериканскую музыку, немного джаза, что-то из классики. У нас основной акцент на саксофонах, потому что все слушатели их знают. У нас нет никаких новых инструментов. И цель нашего квинтета саксофонов — сыграть собственно музыку. Нам даже не нужно заказывать музыку у других композиторов, потому что у нас есть в составе три своих композитора. И мы точно понимаем, что мы хотим от музыки, и в какую сторону хотим идти. Сегодня вы услышите композиции авторства всех нас троих.

О формате саксофонного квинтета

Да, это наш осознанный выбор, именно квинтет. У нас есть записанный диск, который не вышел пока, где наш квинтет играет с камерным оркестром. В нашей музыке вы можете услышать фрагменты африканских перкуссий, или афро-кубанские ритмы. Хотя этих инструментов нет на сцене.

О влиянии русских впечатлений

Времени было мало, и холод. Но мы все, кто учился в высших музыкальных заведениях, мы изучали наследие Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Глазунова, Стравинского. Без этого никак. Безусловно, всех их мы знаем, и на этом учились и этим вдохновлялись. Возможно, мы далеко географически, но я всегда говорю, что без русской культуры мировая культура просто не существовала бы. Еще Вы должны учитывать, что у почти всех нас были русские преподаватели. У меня, например, преподаватель русского языка и сольфеджио — был русский. И, конечно, русская культура объединяет людей и культуры. У нас были русские преподаватели, еще когда мы учились в 60-70-е. И русская школа, конечно, оказала большое влияние на Кубинскую академию музыки. Наши преподаватели — всегда в наших сердцах.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Марина КОЗЛОВА