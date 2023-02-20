Кубинская джазовая певица Зуле Гуэрра впервые выступила в России

Она выпустила три альбома, которые получили активную положительную прессу, в том числе в «Биллборде». Первый официальный концерт ее группы прошел в Национальном музее изящных искусств в Гаване. Результатом этого концерта стал ее дебютный альбом Blues de Habana (Live). Он был номинирован на лучший джазовый альбом и награжден как лучший новый исполнитель на ярмарке Cubadisco. В 2013 году она завоевала высшую награду на фестивале JoJazz в Гаване. Зуле также недавно получила степень магистра в области современного исполнения и музыкального производства и продюсирования в Музыкальном колледже Беркли (кампус в Валенсии), причем на стипендии. Она выступала на одной сцене с великими, такими как дива кубинской песни Омара Портуондо, джазовый пианист Бобби Каркассес, трубач и композитор Ясек Мансано, а также саксофонист и композитор Сесар Лопес.



Zule Guerra

За кулисами она рассказала NEWSmuz.com, что никогда не выступала ранее в России, но была в Москве проездом.

«У меня было выступление в Минске, я летела с долгой пересадкой в Москве. Так что успела посмотреть Красную площадь и метро, там очень красиво. Но это выступление в Сочи — мое первое выступление в России».

Стоит отметить, что в июне 2015 году Зуле Гуэрра получила также Золотую награду на Международном фестивале искусств «Балтийская сцена» в Юрмале, Латвия.



Zule Guerra

Кстати, Зуле призналась, что могла бы не стать певицей, а стать… биохимиком.

«С детства ребенком я занималась на классическом фортепиано. Но в подростковом возрасте меня начали посещать сомнения, мое ли это дело. А поскольку я из семьи ученых, и мама, и папа занимаются наукой, и мне это тоже близко. Я поступила и окончила Гаванский университет по биохимии, и даже проработала потом три года как биохимик, занималась атомной спектрографией. Но затем тяга к музыке вернулась, и я стала заниматься музыкой. Кстати, мои родители вовсе не были в восторге от моего поступления на биохимию, и очень обрадовались, когда я вернулась к музыке!»



Zule Guerra

Программа ее российского концерта составлена в основном из последнего альбома El Viaje (2020), но дополнена произведениями из других альбомов, и совсем новых песен. В основе — афрокубинский джаз, но с огромным влиянием американского и европейского. Отчасти потому, что в Сочи Зуле приехала с квартетом из опытнейших музыкантов (у каждого есть своя собственная карьера), весьма профессиональных и сыгранных. Кстати, ни трубы, ни саксофона, столь характерных для записей Зуле. И было очевидно, что латино — лишь одна из многих стилистических красок для этих профи. А вот для самой Зуле, облаченной на этом концерте в причудливое платье, купленное на сочинской набережной, — кубинская музыка все-таки главная.



Zule Guerra

Сама Зуле говорила, что альбом посвящен женщинам в вокальном джазе, которые оказали на нее саму огромное влияние: Билли Холидей, Марте Вальдес, Елене Берк и Эллис Режине. Да, в самом альбоме это явно слышно. Но на концерте быстро выяснилось, что сама Зуле Гуэрра теперь увлеклась «инструментальным» вокалом, когда голос уподоблен инструменту. Это дает большие возможности для звукоподражания и эффектных фиоритур, но растворяет певицу в окружении первоклассных музыкантов. И так быстро произошло.



Бас-гитарист группы Blues de Habana

Очень скоро стало понятно, что квартет музыкантов вообще-то справляется с привлечением внимания и сам, без солистки. У них эффектные импровизации у каждого инструмента, особенно меня потрясла невероятная техника бас-гитариста. Но и рояль, и барабаны, и перкуссия ничем не уступали. Эти четверо справлялись сами! Играли вполне себе техничный европейский интеллектуальный джаз с элементами латино. Зуле Гуэрра не то, что была не нужна, но оказалась точно не на первом плане. Что подчеркивал звуковой микс: вокал оказался утоплен в инструментале. Хотели быть инструментальным? Живите как еще один инструмент в миксе. Но не как солист.



Zule Guerra

Конечно, Зуле хотела все выправить. Ослепительно улыбалась, то и дело с пения переходила на речитативы и монологи. Щелкала, хлопала и работала с публикой. Не хочется говорить, что ничего не получилось. Получилось! Отличное шоу получилось. Но что-то мне говорит, что если бы мы слышали все обертоны гибкого пластичного голоса Зуле не только в моменты тишины, а всегда, - эффекта было бы больше. Билли Холидей всегда так поступала.



Zule Guerra

Уровень же музицирования ее состава просто запределен. Они умудрялись иногда играть в разных размерах каждый! Все замедления и ускорения темпа отрабатывали безупречно. Это был джаз такого уровня, что многим скандинавам надо бы поучиться так играть. Фантастический вечер.



Zule Guerra

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ