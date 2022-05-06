Фонд Бутмана назвал 100 победителей конкурса джазовой молодежи

«Более 1300 участников из 34 регионов России подали заявки на Всероссийский конкурс молодежных джазовых коллективов. В очередной раз мы убедились в том, что у нас замечательная молодежь, и у нашего джаза – прекрасное будущее. Нам было очень непросто выбрать лучших из лучших… Но 100 победителей сегодня были определены, и мы с нетерпением ждем с ними встречи в Москве в июне», - отметил народный артист России Игорь Бутман.

Молодые музыканты из Севастополя, Минусинска, Кемерово, Астрахани, Ростова-на-Дону, Магнитогорска, Новосибирска, Белгорода, Кирова, Самары, Казани, Сыктывкара, Липецка, Ставрополя, Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов смогут обменяться опытом, встретиться с московской публикой и выступить на главном джазовом опен-эйре 2022 года в столице. Расходы, связанные с оплатой гонорара, билетов, жилья, питания и внутреннего трансфера берет на себя принимающая сторона (Фонд Игоря Бутмана). Полный список победителей опубликован на сайте фестиваля. В их число вошли такие коллективы, как Андрей Баталеев и его джаз-квартет, Биг Бенд Московского Института Культуры «Jazz Magic», Биг-бэнд Академии имени Маймонида п/у Павла Овчинникова, Джазовое трио Владислава Минеева, Джазовый ансамбль РАМ им. Гнесиных ( класс ст. преподавателя Галиуллина Р.Х.), Квинтет Никиты Мочалина, ArtGuitar Trio, Fred Gerasimov Trio и др.



Moscow Jazz Festival

Московский джазовый фестиваль, посвященный празднованию Столетия российского джаза, пройдет с 13 по 19 июня. На открытых сценах, установленных в парках «Зарядье» и «Музеон», Новопушкинском сквере и на ВДНХ, выступят финалисты конкурса. Концерты будут свободными для посещения.





Основной открытой площадкой Moscow Jazz Festival станет Сад «Эрмитаж». На протяжении пяти дней, с 14 по 18 июня, зрители смогут услышать Игоря Бутмана и Московский джазовый оркестр, Ларису Долину, Евгения Маргулиса, Алексея Чумакова, Хиблу Герзмаву, Олега Аккуратова, Fantine, Трио Даниила Крамера, Zventa Sventana, Вадима Эйленкрига, Мариам Мерабову и многих других.

Открытие и закрытие фестиваля пройдет в Концертном зале «Зарядье». Продажа билетов на концерты в зале «Зарядье» и саду «Эрмитаж» открыта на официальном сайте фестиваля. До 10 мая билеты можно купить по самым низким ценам: действует категория «Early birds».

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Департамента культуры города Москвы. Всероссийский конкурс молодежных джазовых коллективов проходит при поддержке Фонда президентских грантов.