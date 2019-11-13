Мечетина и Бутман показали в Госдуме российские инструменты

В нижней палате парламента прошёл концерт «На свой лад». В нём также приняли участие популярные коллективы инструменталистов, ученики детских музыкальных школ из разных регионов страны. Парламентарии смогли оценить звучание рояля, скрипки, аккордеона, гармони, саксофона, ударных, ксилофона и других инструментов отечественных производителей.

Концерт открыла семилетняя пианистка Агафья Корзун. Девочка играет на фортепиано с трех лет, учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории и является лауреатом разнообразных международных конкурсов. Агафья исполнила сочинение Шопена на рояле, названном в честь великого русского композитора Михаила Глинки. Инструмент изготовлен на петербургском предприятии «Нева-Саунд» в рамках сотрудничества со знаменитой немецкой фирмой «C. Bechstein».

Как отметила председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, по поручению президента с 2017 года в России производят музыкальные инструменты для обеспечения ими детских школ искусств.

— С 2019 года это уже стало частью нацпроекта «Культура». Наш комитет безусловно поддерживает такое начинание. И потому, что дети во всех регионах получают наконец-то возможность учиться, полноценно развивать свои дарования, пользуясь нормальными инструментами, и потому, что производство музыкальных инструментов в принципе гармонизирует жизнь в стране, — сказала глава комитета.

В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы и представители Минпромторга России, производители музыкальных инструментов и гости из 40 регионов страны.

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова поблагодарила руководство Госдумы от имени российских промышленников за возможность представить в стенах парламента результаты своего труда.

— Три года назад, когда мы пришли на бюджетный комитет Госдумы с поправками, нам сказали: «Придете к нам сюда с отчетом». Сегодня я констатирую: мы с производителями вернулись, чтобы продемонстрировать наши результаты и возможности. За эти три года отрасль консолидировалась, стала сильнее. Я убеждена, что благодаря поддержке депутатов Госдумы серьезный потенциал отрасли будет реализован, — сказала Гульназ Кадырова.

Слова организаторов концерта виртуозно подтвердила заслуженная артистка России Екатерина Мечетина, в ее исполнении прозвучали произведения Рахманинова, Чайковского, Мендельсона.

— Последние 20 лет в нашей стране процесс в отношении отечественных музыкальных инструментов шел только в одном направлении: старые советские инструменты приходили в негодность и погибали. Но какое же счастье — наблюдать за возрождением этого производства на таком высоком уровне, — сказала Екатерина Мечетина.

Она отметила мощь и певучесть звука российского рояля и настоятельно посоветовала задуматься о возрождении в стране системы обучения мастеров, способных изготавливать, реставрировать и настраивать музыкальные инструменты.

Коллектив «GaрмоньDrive» порадовал зрителей зажигательной композицией «Гуляй, россияне», исполненной на тульских гармонях. Инструменты сделаны на одноименной фабрике, основанной в 1930 году. А духовой ансамбль «New Life Brass имени Тимофея Докшицера» продемонстрировал мастерство с помощью продукции реставрационно-производственного центра «Ателье Гончарова».



Концерт в Госдуме

Концерт в Госдуме организаторы приурочили к 90-летию народной артистки СССР Александры Николаевны Пахмутовой. Художественный руководитель и главный дирижер Академического Большого концертного оркестра имени Силантьева Александр Клевицкий и трио «Мистерио» поздравили великого отечественного композитора с юбилеем одной из самых знаменитых ее песен — «Девчата».

А «Песню о тревожной молодости» солисту Московского государственного академического театра оперетты Ивану Викулову помог исполнить первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Еще один музыкальный экспромт в этот вечер состоялся благодаря депутату Наталье Поклонской. Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам отметила яркость и глубину звучания рояля «Михаил Глинка».

Участники коллектива «PERCARUS DUO» познакомили зрителей с ксилофоном, большой и малой маримбами. Представитель компании «Форте» Алексей Рахманов рассказал, что первый ксилофон на фабрике в 80-е годы изготовил его отец. Теперь на предприятии работают 15 человек, а на инструментах «Форте» играют в Большом театре, в лучших оркестрах и филармониях России.

Гости концерта тепло приветствовали ученицу Центра музыкального образования «Камертон» Софью Селянко. Четырнадцатилетняя пианистка приехала из Магнитогорска — по приглашению Елены Ямпольской, представляющей Южный Урал в нижней палате парламента.

Звучание отечественного аккордеона, изготовленного на воронежской фабрике «АККО», продемонстрировал лауреат всероссийских и международных конкурсов Никита Власов.

А все возможности российской скрипки от компании «Goronok String Instruments» зрителям помогла оценить стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, ученица Центральной музыкальной школы, лауреат Гран-при I Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие» в «Сириусе» Мария Артеева.

Кульминацией вечера стало выступление блистательного саксофониста, народного артиста России Игоря Бутмана. Джазмен исполнил авторскую композицию «Ностальгия» и знаменитый «Караван» вместе с солистами своей Академии джаза на инструментах, изготовленных «Ателье Гончарова», компанией «РДФ Трейд», фирмами «Goronok String Instruments» и «Inspector Guitars».

— Я согласен с тем, что у нас должны быть наши инструменты, на них должны учиться наши дети и, конечно, побеждать. Потом российские инструменты станут побеждать в конкурсах, а мы будем знать имена мастеров, которые их делали. Мы можем это делать, у нас есть традиции с давних времен, — сказал Игорь Бутман.

В рамках концерта организаторы вручили сертификаты на приобретение более чем 130 музыкальных инструментов отечественного производства представителям Иркутской и Омской областей и республики Бурятия.

В завершение вечера Елена Ямпольская поблагодарила всех участников, особенно артистов, которые бескорыстно выступили в стенах Госдумы, «чтобы поддержать благое дело — приумножение гармонии в своем отечестве».

— Этот зал много слышит об экономике, промышленности, финансах, здравоохранении, сельском хозяйстве... Но, мне кажется, сегодня здесь впервые звучал язык, который понятен абсолютно всем. Мы видим, что страна меняется к лучшему, и это дает нам надежду, — сказала председатель комитета.

Исполнением знаменитой песни Александры Пахмутовой «Надежда» завершился концерт-демонстрация российских инструментов в Госдуме.