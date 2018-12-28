Виктор Зинчук и Екатерина Мечетина получили госнаграды

В частности министр наградил Орденом Дружбы музыканта Виктора Зинчука.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени отметили главного дирижера - музыкального руководителя Большого театра Тугана Сохиева, концертного директора группы "Земляне" Анатолия Шендерова.
Звания "Заслуженный артист РФ" удостоилась пианистка Екатерина Мечетина.
Помимо этого, в рамках церемонии вручили почетные звания "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", а также почетные грамоты президента РФ.
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