Виктор Зинчук и Екатерина Мечетина получили госнаграды

"На трассе в Пушкинском районе столкнулись "Жигули" и Audi. Зинчук сидел на пассажирском сиденье иномарки, он был госпитализирован, у него нетяжелая травма, в больнице решают вопрос о том, чтобы отпустить его домой", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В подмосковном...