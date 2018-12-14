Виктор Зинчук пострадал в ДТП

"На трассе в Пушкинском районе столкнулись "Жигули" и Audi. Зинчук сидел на пассажирском сиденье иномарки, он был госпитализирован, у него нетяжелая травма, в больнице решают вопрос о том, чтобы отпустить его домой", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В подмосковном главке МВД агентству подтвердили факт ДТП, не раскрывая личности пострадавшего.

"Около 18:00 на 8-м километре Красноармейского шоссе в Пушкинском районе автомобиль "ВАЗ" выехал со второстепенной дороги на главную и допустил столкновение с Audi A3. В результате ДТП был госпитализирован пассажир иномарки", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Позже Виктор Зинчук опубликовал видео, в котором рассказал о случившемся.