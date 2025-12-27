Артемий Воробьев выпустил «Танец Драккара» для волынки

Эпическая инструментальная композиция «Танец Драккара» — авторская работа Артемия Воробьёва, написанная для большой шотландской волынки. В этом мощном кроссовере первозданная сила древнего кельтского инструмента встречается с современной оркестровой драматургией. Трек с первых же нот образно рисует кинематографическую сагу о драккаре, бросающем вызов стихии: от сурового монолога волынки, словно рассекающей волны, до яростного шторма темпов и динамики, ведущих к триумфальному финалу.

«Корабль викингов уходит в открытое море и попадает в шторм, его крутят волны, встречают неожиданные препятствия, но он побеждает стихию и выходит к спокойным берегам», - описывает композицию Артемий Воробьев.



Артемий Воробьев

Работая более 20 лет с клубом исторической реконструкции Дружина «Серебряный Волк», Артемий написал это произведение в честь своих друзей Максима (Loft) Каца и Виктора (Gunn) Юдина, будучи вдохновленным их мастерством, верностью своему делу и непримиримой самоотверженностью.