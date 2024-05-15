Кантату Георгия Свиридова сыграют в этно-джазовом звучании

Премьера пройдет в преддверии 110-летия со дня рождения знаменитого уроженца Курска - композитора Георгия Свиридова – создателя знаменитой кантаты «Курские песни», которая в 2024 году отмечает свое 60-летие.

В вечере примут участие заслуженные артисты России Михаил и Андрей Ивановы - блестящий московский альянс братьев Ивановых – пианиста-импровизатора и композитора Михаила и сольного контрабасиста и композитора Андрея; дуэт скрипачей-виртуозов Игоря Заливалова и Софии Бридж; Даниил Прокопьев (барабаны) и Даниил Мальцев (бас).



Михаил и Андрей Ивановы

Кантата «Курские песни, созданная Свиридовым 60 лет назад, благодаря своему уникальному звучанию (Свиридов впервые применил тетрахорд – звукоряд из четырёх ступеней, которые идут подряд один за другим, и которые можно сыграть или спеть вверх или вниз), прославила Россию на весь мир. 24 мая «Курские песни» будут исполнены в современном этно-джазовом звучании.

В программе будут представлены три воплощения народной традиции (аутентичное, академическое, современное), скреплённые колокольными импровизациями и народными наигрышами. Слушателям будут представлены образы народной песни в ретроспективе исторического и культурного развития, от формирования в народных обрядах в глубокой древности, через трансформацию в академической музыке до современной интерпретации в актуальные жанры электронной и джазовой музыки.

Обращаясь к материалу старинных песен Курской области (тех самых, которые перерабатывал Георгий Свиридов в своей знаменитой кантате «Курские песни»), музыканты творят свою неповторимую сказку, наполненную психологизмом и разными пластами смыслов. При этом понятную и доступную для восприятия людям разных поколений и образа жизни.

На вечере прозвучат народные обрядовые песни Курской губернии «Зелёный дубок», «В городе звоны звонют»; «Ой, горе, горе лебедоньку моему»; «Купил Ванька себе косу»; «Соловей мой смутный»; «За речкою, за быстрою»; «Три мыла»).

Всё это музыкальное действо скрепляется и вырастает из композиции Михаила Иванова «День в стиле буги». Являясь лейтмотивом времени, эта композиция даёт энергию времени всему перфомансу, рождает и поглощает сцены и номера программы, напоминает о прошлом и прорывается в будущее.

Сегодня во всем мире народная обрядовая песня и инструментальные народные наигрыши - это лидирующее направление в современной музыке, объединенное в целое течение World Music, собирающее на своих фестивалях по всему миру миллионы зрителей и слушателей. Это направление являет собой межкультурную коммуникацию в мировом масштабе.

Программа войдет в линейку творческих проектов, направленных на популяризацию как творчества Георгия Свиридова среди современной молодёжи, так и курского культурного наследия в масштабах страны.