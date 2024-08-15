II Фестиваль юношеских оркестров мира пройдет в парке «Зарядье»

Фестиваль пройдет в летнем формате опен-эйр, в самом сердце Москвы: на площадке «Культурный город» в парке «Зарядье». Каждый из фестивальных дней публику ожидают сразу три неповторимых концерта, а завершать каждый день будет лично маэстро Юрий Башмет.



Юрий Башмет

Фестиваль пройдет при поддержке Департамента культуры города Москвы в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

В Большом амфитеатре парка «Зарядье» выступят девять юношеских оркестров. Среди участников фестиваля 2024 года – коллективы из Китая, Сербии, Казахстана, Санкт-Петербурга, Челябинска и Ижевска, а также Всероссийский юношеский симфонический оркестр (основатель, художественный руководитель и главный дирижер – Юрий Башмет). Специально для фестиваля будут впервые собраны сводные юношеские симфонические оркестры стран БРИКС и СНГ, которые представят свои уникальные программы.

Вход на концерты фестиваля будет свободным.

«Мы уверены, что особенно сегодня творческое сотрудничество молодых музыкантов из разных стран мира, совместные репетиции и выступления на концертах станет важным залогом дружеских и творческих отношений между нашими странами на протяжении многих лет».

Программа II Фестиваля юношеских симфонических оркестров мира 2024:

16 августа

Детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртской Республики

Дирижер: Лев Накаряков

Белградский юношеский оркестр (Сербия)

Дирижер: Вук Волков-Попович

Всероссийский юношеский симфонический оркестр

Дирижер: Юрий Башмет

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17 августа

Детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области

Дирижер: Валерий Уткин

Китайский филармонический юношеский оркестр (Пекин, КНР)

Дирижер: Фэйху Цзяо

Сводный юношеский симфонический оркестр стран СНГ

Дирижер: Юрий Башмет

18 августа

Студенческий симфонический оркестр Казахской национальной консерватории имени Курмангазы

Дирижер: Дастан Ибрагимов

Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии

Дирижер: Ярослав Забояркин

Сводный юношеский симфонический оркестр стран БРИКС

Дирижер: Юрий Башмет

Первый фестиваль юношеских оркестров мира в Москве состоялся в августе 2023 года и сразу вызвал огромный интерес как со стороны публики, так и со стороны самих участников. В 2023 году концерты фестиваля объединили юношеские симфонические оркестры из Алжира и Узбекистана, Арабский юношеский симфонический оркестр, а также молодых музыкантов из Китая, Республики Кореи, Молдовы, Сербии, Чили, ОАЭ, Израиля, Колумбии, Боснии. В рамках фестиваля 2023 года был создан Всемирный юношеский симфонический оркестр, который с успехом выступил на закрытии фестиваля под руководством Юрия Башмета.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был создан в 2012 году. Оркестр был сформирован на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса. Подобный оркестр, объединяющий лучших молодых музыкантов разного возраста из самых разных городов России, был создан впервые за всю историю нашей страны. За 12 лет своего существования коллектив многократно выступал в ведущих концертных залах мира (Вене, Берлине, Амстердаме, Милане, Женеве, Пекине, Сеуле, Сингапуре, Абу-Даби, Дубае). С момента своего основания оркестр выступил в 19 регионах России. Коллектив принимал участие в Церемонии закрытия XXII Зимних Олимпийских Игр в Сочи в 2014 году и Церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.