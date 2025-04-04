МГАСО сыграет программу «Сергей Рахманинов. Весенний концерт»

Для любителей музыки начало апреля всегда связано с именем великого русского композитора: 1 апреля 2025 г. исполнилось 152 года со дня рождения Рахманинова.

Дирижер Иван Никифорчин: «Вас ждет уникальный концерт, который пройдет вместе с уже родным мне коллективом – МГАСО. Я очень рад, что нам удастся исполнить по-настоящему эксклюзивную программу из сочинений творчества позднего периода Сергея Васильевича Рахманинова. В программе - произведения, которые написаны русским гением в конце жизненного пути. По этому принципу мы с организаторами концерта подбирали программу. Я очень люблю Четвертый фортепианный концерт Рахманинова, который играют гораздо реже, чем более популярные Второй и Третий. Возможно, нам с МГАСО и Алексеем Мельниковым удастся открыть некоторым слушателям именно это сочинение. «Три русские песни» для хора и оркестра я считаю совершенно особенным опусом в творчестве Рахманинова. Это небольшое, но, невероятно глубокое, крайне трагичное сочинение, действительно занимающее особое место как в творчестве Рахманинова, так и в дирижерском восприятии. Во втором отделении прозвучат «Симфонические танцы» – итог жизни гения».



Иван Никифорчин

1920-е гг. – сложный период в жизни Рахманинова, полоса исканий, период переосмысления жизненных ценностей.

Концерт для фортепиано с оркестром № 4 был задуман Рахманиновым еще в 1910-х гг., завершив период творческого молчания. Весной 1914 г. в российской печати появились сообщения о том, что Рахманинов предполагает к осени написать новый концерт, уже готовый в эскизах. Однако замыслам композитора помешали различные обстоятельства: первая мировая война, Февральская революция, события 1917 г., эмиграция. Концерт был окончен лишь в 1926 г. в другую историческую эпоху, в изменившихся условиях жизни как самого композитора, так и музыкального мира.

Большой промежуток времени между началом работы и ее окончанием отразился на стилистическом единстве произведения. Четвертый концерт несет на себе отпечаток «переходной поры» в развитии автора. И хотя Четвертый близок ко Второму и Третьему концертам, в нем проявляются черты позднего Рахманинова: стремление к строгой сдержанности выражения, графичность музыкального письма, усиление мрачных тонов в финале. Четвертый концерт был впервые исполнен самим автором в Филадельфии в 1927 г. с дирижером Леопольдом Стоковским, премьера прошла одновременно с «Тремя русскими песнями». В Европе Рахманинов впервые сыграл Четвертый концерт в Филармоническом концертном зале в сопровождении оркестра под управлением Бруно Вальтера в 1931 г. В 1941 г. Рахманинов создал вторую редакцию Концерта для выступления с Юджином Орманди.

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В 1926 г. были написаны и “Три русские песни” - последнее из трех произведений Рахманинова для хора и оркестра. Это - самое оригинальное из небольших сочинений Рахманинова, тематический материал для работы над которыми был взят из трех традиционных народных песен «Через речку, речушку», «Ах ты, Ванька», «Белолицая, румяная, ты моя». «Три русские песни» были посвящены Леопольду Стоковскому, который дирижировал первым исполнением с Филадельфийским оркестром и Торонтским хором Мендельсона в 1927 г.. Существует немало записей «Трех русских песен», в их числе - Леопольда Стоковского, Игоря Букетова, Шарля Дютуа и Евгения Светланова.

Во втором отделении программы прозвучит оркестровая сюита «Симфонические танцы» - произведение, завершившее творческий путь великого композитора. По признанию самого автора, «Танцы» были лучшим из всех его сочинений. В сюите отчетливо слышны мотивы средневековой секвенции Dies Irae, сказочных опер Римского-Корсакова и духовной музыки. «Симфонические танцы» – произведение времен Второй мировой войны. Изначально Рахманинов хотел назвать части сюиты «День», «Сумерки» и «Ночь», но затем отказался от этих названий, хотя 12 ударов в третьей части отчетливо бьют полночь. Композитор долго думал над названием произведения: «Сначала я думал назвать моё новое сочинение просто «Танцы», но побоялся, не подумала бы публика, что я написал танцевальную музыку для джаз оркестра. Она решила бы, что Рахманинов не совсем в своём уме».

В «Танцах» Рахманинов представил сжатые образы своей жизни и судьбы современного ему мира. В процессе репетиций с Юджином Орманди Рахманинов вносил изменения в инструментовку, и частично переписал финал сюиты. Композитор посвятил сочинение первым исполнителям сюиты – Юджину Орманди и Филадельфийскому оркестру. «Симфонические танцы» впервые прозвучали в январе 1942 г. в США. На родине композитора премьера состоялась в ноябре 1943 г. в Москве под управлением Н. С. Голованова. Запись сюиты была осуществлена не сразу в силу тягот военного времени. Впоследствии «Симфонические танцы» вошли в репертуар ведущих оркестров мира, а также были многократно записаны разными коллективами и дирижерами в СССР, США и Европе.