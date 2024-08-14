Худруком МГАСО назначен Иван Никифорчин

Иван Никифорчин — лауреат Первого Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова. Он неоднократно выступал с МГАСО и на протяжении последних лет сотрудничал со многими ведущими оркестровыми коллективами страны.



Иван Никифорчин

МГАСО основан в апреле 1943 года. Его первым руководителем стал дирижер Большого театра, народный артист СССР Лев Штейнберг. В разные годы оркестром руководили такие прославленные музыканты, как Николай Аносов, Лео Гинзбург, Михаил Тэриан, Вероника Дударова и Павел Коган.