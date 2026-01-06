Новый год с МГАСО: молотки, ружья и харизматичный Иван Никифорчин

Программа на таких концертах тоже традиционно облегченная: произведения Иоганна Штрауса (сына), Франца Легара, Йозефа Штрауса и Джоакино Россини в придачу. С 2024 года художественным руководителем МГАСО стал Иван Никифорчин, и вот он в первый раз продирижировал новогодним концертом оркестра.
Начали с увертюры Штрауса-сына к оперетте «Летучая мышь». И сразу стало заметно, что взаимопонимание между Никифорчиным и оркестром пока не слишком уверенное. Чем больше молодой дирижер скакал в буквальном смысле слова перед оркестром, и даже экспансивно пританцовывал, - тем больше в выражениях лиц музыкантов читалось нечто вроде «мы и сами с усами». Оркестр играл консервативно, монументально, как вроде и подобает академическому коллективу. Хотя, может быть, не в Штраусе. Раскачать эту глыбу Ивану сразу не удалось.
Но он продолжил. Он хотел элегантной легкости от оркестра. Примерно той же, что каждый год под Рождество мы слышим в звучании эталонного по этим делам Венского филармонического оркестра. Он настаивал на этом и в польке «Анна», и в Быстрой польке «Гром и молния», и в вальсе «Розы с юга». Оркестр продолжал играть свое монументальное, почти игнорируя бурные движения рук и ног дирижера. Разве что перкуссионисты приняли экспрессию на свой счет, и литавры начали вдавливать слушателей в мягкие кресла БЗК.
Перелом настал, как ни странно, на увертюре Россини к опере «Сорока-воровка». Потому что это не Штраус, не оперетты эти ваши. Тут оркестр все же решил прислушаться к тому, как трактует Никифорчин Россини и… И зазвучал свежо, легко и крайне выразительно. И именно с тем огромным динамическим диапазоном, какого добивался дирижер. Музыканты, кажется, сами удивились тому, как тонко и элегантно они зазвучали. Может быть, я додумываю, но — они именно в этот момент поверили своему юному предводителю. Это звучало поистине прекрасно.
А дальше случился совсем другой концерт. Вальс «Золото и серебро» Легара с виртуозными духовыми пассажами и невесомыми скрипками и арфой, накатывающие волнами, как морской прибой. Довольная улыбка на лице Ивана. И опять возвращение к Штраусу-сыну: увертюра к оперетте «Цыганский барон» с драматическими коннотациями и восхитительной духовой секцией, «Русский марш» (приношение российскому императору Александру III) с изящным диминуэндо на коде, музыкальная шутка Perpetuum Mobile с бесконечным повторением короткой темы, где в конце концов Никифорчин картинно махнул рукой и вообще ушел со сцены, а оркестр сыграл без него… «Ну так же лучше, правда?», - вопросил вернувшийся Никифорчин под хохот публики. Без бурных аплодисментов благодарных зрителей тут не обходилось совсем.
Роскошный вальс «Весенние голоса» (написанный изначально под колоратурное сопрано) чарующе свеж, МГАСО сыграл его изящно, а флейты пели его аки птички. Полька «Пиццикато» легка, а с фальшь-финалом завершена под бодрый ритм аплодисментов зала. Французская полька «Праздник огня» Йозефа Штрауса буквально разыграна перкуссионистами с намеком на огнеупорность сейфов, которым и посвящена, - они в рождественских колпаках просто долбили молотками по чугунным тискам (!). Хохот — весь номер! Быстрая полька «Трик-Трак» Штрауса-сына разыграна виртуозно как по нотам, сказал бы я, если бы это не было бы действительно по нотам. Лихо и отменно. И не обошлось без самого знаменитого вальса Штрауса «На прекрасном голубом Дунае», конечно, легкости и солнечности необычайной для наших широт.
Французская полька «Праздник огня» Йозефа Штрауса буквально разыграна перкуссионистами с намеком на огнеупорность сейфов, которым и посвящена, - они в рождественских колпаках просто долбили молотками по чугунным тискам
На бис сыграны полька «На охоте» Штрауса-сына, в которой музыканты стреляли из охотничьих ружей (!), и марш Штрауса-отца «Отец» («Радецкий марш») - уж тут всегда под аплодисменты благодарной публики. Никифорчин даже развернулся от оркестра, и принялся дирижировать еще и публикой. Такое не забыть.
Оркестр в звуке обрел элегантную легкость, не потеряв в академичности вообще. Этого ждал и Никифорчин, и я.
Только попросите, Иван, через год перкуссию и особенно литавры все-таки играть потише. Теперь они послушаются...
Вадим ПОНОМАРЕВ
Фото: Сергей ПРОКУДИН-ЛЕМЕШЕВ