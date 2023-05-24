МГАСО записал два произведения Щедрина с Капеллой Юрлова

Запись сделана по приглашению руководства Государственной академической хоровой капеллы России им.А.А.Юрлова (художественный руководитель и главный дирижер – Геннадий Дмитряк). Режиссёр звукозаписи – Геннадий Папин. За дирижерским пультом – Народный артист России Геннадий Дмитряк.

Сольные партии в записанных сочинениях исполнили солисты Капеллы: сопрано Виктория Гладкова, Снежана Гончарова, Екатерина Мирзоянц; меццо-сопрано Светлана Сергеева, Александра Рыженькина, Татьяна Красильникова; тенор Валентин Хмелёв; басы Алексей Репин, Денис Османов, Всеволод Секретёв.

Антология хорового творчества Родиона Щедрина «Век двадцатый и век двадцать первый», над записью которой работает ГАХК им. А.А. Юрлова, – это обобщение многолетнего исполнительского опыта хоровых сочинений композитора и приношение, подарок мастеру к его 90-летию.

Музыка Щедрина с конца 1960-х – неотъемлемая часть репертуара Капеллы, а с 2004 года, когда коллектив возглавил Геннадий Дмитряк, – еще и один из важнейших стилевых ориентиров. «Я всегда в важные моменты жизни обращался к музыке Родиона Константиновича, а в последние годы она стала моей путеводной звездой», – признается маэстро.

В первую часть (комплект из 2-х CD-дисков) вошли 26 произведений композитора для хора. Их последовательность по замыслу дирижера выстроена согласно драматургическому принципу контрастной концертной программы, имеющей сквозное развитие.



Геннадий Дмитряк на тон-студии Мосфильма

Работу над Антологией Геннадий Дмитряк ведет в тесном контакте (хоть и дистанционно) с композитором: Щедрин придирчиво оценивает присылаемые записи с репетиций, комментирует каждый трек – не скупясь на похвалы, но и не пропуская неточностей.

Конечный исполнительский результат оправдывает себя в полной мере:

«Гена, дорогой, два раза прослушал записи <«Бюрокартиады» и «Маленькой кантаты» из оперы «Не только любовь»>… Мои искренние и сердечные поздравления и благодарность всем без исключения, - резюмирует Родион Щедрин. - «Бюрократиада» – сочинение непростое, заковыристое. И то, что вы с такой серьезностью, ответственностью, вниманием отнеслись к партитуре, ко всем нюансам, темповым сдвигам – это для композитора, конечно, большой праздник. Хочу от всей души поблагодарить всех и, в первую очередь тебя, – как музыкального руководителя и дирижера, блистательный хор, прекрасных солистов, оркестр, который играл замечательно. Кстати, в оркестре отличная ритмическая точность, что тоже сейчас нечасто встретишь… В общем, моя радость и благодарность… Все тоже самое относится и к «Маленькой кантате». У меня только комплименты и благодарности. Обнимаю всех!»

Именно такие записи, созданные талантливыми артистами в содружестве с композитором, – важные исторические документы, фиксирующие и приближающие потомков к подлинным намерениям автора.

«Не только любовь» — опера в трех актах (1961) на либретто В.Катаняна по рассказам Сергея Антонова. Так же, как в некоторых других произведениях того периода, Щедрин широко использовал в этой опере форму частушки. «Пишу колхозного Евгения Онегина...» - говорил о произведении композитор.

Музыкальная сатира «Бюрократиада» – «Озорная кантата», написанная в 1963 году Родионом Щедриным на подлинный текст «Памятки отдыхающему» в пансионате «Курпаты». Кантата привела в восторг профессиональное сообщество при первом исполнении. «Бюрократиада» стала одним из ярких образцов стиля Родиона Щедрина – и по технике, и по эстетике.

Дата цифрового релиза записанных произведений на онлайн-площадках будет объявлена дополнительно.