МГАСО завершил 81 сезон отменным исполнением Прокофьева и Чайковского

Сезон 2023/2024 получился у МГАСО насыщенным и интересным. Уже второй год оркестр после отъезда Павла Когана живет без худрука и главного дирижера. Зато с оркестром работают интереснейшие молодые дирижеры, не дающие застояться оркестровой крови. Как показал заключительный концерт, которым продирижировал Антон Шабуров, худрук и главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра, все оркестровые группы в порядке, коллектив слажен и высокопрофессионален.



Антон Шабуров и МГАСО

Начали с «Уральской рапсодии» из балета «Сказ о каменном цветке» Сергея Прокофьева по мотивам сказок Павла Бажова. Музыка нетипичная даже для самого Прокофьева. Правки в его партитуру Прокофьев вносил вплоть до самого последнего дня жизни, по свидетельству балетмейстера Большого театра Леонида Лавровского. Фольклорная, песенная музыка. Уральский дух Прокофьев живописует жирными мазками, где-то и Чайковский у него проглядывается.

МГАСО такими же жирными мазками и сыграл, под чуткой рукой Шабурова. С отменным динамическим диапазоном, от пианиссимо до громкоголосого крещендо. Хороши были духовые, - и деревянные, и медные, - им тут есть, где развернуться.



Сергей Давыдченко и МГАСО

Третий концерт Прокофьева для фортепиано с оркестром, где солировал Сергей Давыдченко, обладатель I премии XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского (2023) и Гран-при III Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition (2021), оставил смешанные впечатления. Дело в пианисте. Давыдченко невероятно техничен. Его пальцы в виртуозных пассажах летают так, что их и не видно, - буквально мультяшный эффект. И никакого брака при этом. Здорово. Но возникает вопрос — а где же тут Прокофьев?



Сергей Давыдченко

Третий концерт писался им во Франции, но большая часть материала была задумана еще в России. И материал оказался столь зрелым, что «творческое сознание ищет устойчивого обоснования каждого момента оформления, когда техническое совершенство становится мастерством и когда сочность материала соперничает с виртуозным владением средствами воплощения», — писал музыковед И. Глебов.

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А вот этого как раз не хватало. Не виртуозности, с ней все прекрасно у Давыдченко, а именно осмысленности. Когда каждая нота на месте, она важна и обоснована, без нее никак. Пианист же виртуозно летает меж тысячами нот, и ни одна не кажется важной и осмысленной, все сыграны в проброс. Особенно это заметно в характерных для Третьего концерта унисонах — кларнеты или скрипки МГАСО играют осмысленно и акцентированно, а звучащее в унисон фортепиано — бледное эхо. Возможно, юный пианист воспринял орнаментальные фигуры и фундаментальную диатонику как зеркало импрессионизма в духе Дебюсси. Но Прокофьев вовсе не таков.

Завершающая Вторая симфония Чайковского («Малороссийская») прозвучала масштабно. Тут много украинских народных песен, да вот даже симфония и открывается украинской версией «Вниз по матушке по Волге», а сквозь все произведение, особенно в финале, красной нитью проходит знаменитая песня «Журавель». Чайковский жил тогда на Украине, и хотел в полной мере передать распевность местных песен.

МГАСО сыграл тактично. Никакого педалирования, отточенная деликатность звука. Свадебное шествие из уничтоженной «Ундины» во второй части, которое часто играют нарочито кабареточно, прозвучало очень по-чайковски, - драматично, лирично, мелизматично. Оркестр слажен, оркестр живет подлинной музыкой.

Сезон завершился на высокой ноте. А чего только в нем не было. Например, в 81-ом сезоне прошли премьеры шести произведений Рашида Калимуллина и вьетнамского композитора Ле Ту Миня. В сезоне прозвучали 85 (!) произведений, не исполнявшихся МГАСО ранее, и 152 произведения, которых не было в репертуаре оркестра более 10 лет. Оркестр записал Симфоническую сказку «Петя и волк» Прокофьева и фрагменты музыки из балета «Золотой ключик» Вайнберга.

А еще были гастроли МГАСО с географией от Салехарда до Пицунды. Оркестр выступил в финале проекта Crescendo Дениса Мацуева, в музыкальном фестивале «Хибла Герзмава приглашает…». Оркестр выступил с 21-м российскими и зарубежными дирижерами, включая Антона Гришанина, Димитриса Ботиниса, Дмитрия Юровского, Александра Рудина, Антона Шабурова, Юстуса Франтца, Алессандро Д'Агостини, Кристиана Кнаппа, Пьетро Маццети, Джереми Уолкера.

Новый концертный сезон 2024/2025 оркестр откроет на фестивале «Территория мира - территория музыки» в Калининграде 23 августа 2024 г.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Сергей Прокудин-Лемешев