МГАСО и Капелла Юрлова исполнят кантату «По прочтении псалма» Сергея Танеев

Дирижер – Антон Гришанин. В концерте принимают участие Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова (художественный руководитель – Геннадий Дмитряк) и Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова (художественный руководитель – Екатерина Антоненко).



Антон Гришанин

Солисты: Анастасия Щеголева (сопрано), Алина Черташ (меццо-сопрано), Алексей Татаринцев (тенор), Владимир Байков (бас).

МГАСО представит монументальное произведение крупнейшего российского композитора рубежа XIX-XX вв. Сергея Ивановича Танеева.

Сергей Рахманинов говорил о Танееве: «Он был образцом во всем, в каждом деянии своём, ведь, что бы он ни делал, он делал только хорошо».

Геннадий Дмитряк, художественный руководитель Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова: «Хоровая музыка Сергея Ивановича Танеева богата полифонией и интеллектуальной многоплановостью содержания. Музыку Танеева, которая предъявляет очень высокие требования к техническим и исполнительским возможностям хора, Капелла России имени А.А. Юрлова исполняет очень часто в своих программах – и всегда его произведения вызывают горячий эмоциональный отклик у слушателей. Кантата «По прочтении псалма» – последнее произведение композитора – квинтэссенция его творчества, его духовное завещание. Это произведение о человеке и его духовном становлении, о смысле жизни. Конечно, работа над Кантатой требует от нас глубокой сосредоточенности и полной творческой самоотдачи».



Сергей Танеев

Сергей Танеев, автор десятков хоровых сочинений, создал две кантаты – «Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма». «По прочтении псалма» стала последним крупным произведением композитора. Написав ее, Танеев, как сказали бы в наши дни, «закрыл гештальт»: стихотворение А.С.Хомякова «По прочтении псалма», которое легло в основу Кантаты, было одним из самых любимых у матери композитора, Варвары Павловны Танеевой, и первым стихотворением, выученным маленьким Серёжей.

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Творчество Хомякова вызывало повышенный интерес в начале XX в.. Образованные круги российского общества зачитывались и поэзией Хомякова, и философской прозой. Сорок стихотворных строк легли в основу грандиозного музыкального сочинения Танеева. Поэт сформулировал истинные ценности: «Мне нужно сердце чище злата/И воля крепкая в труде;/Мне нужен брат любящий брата,/Нужна мне правда на суде!».

Для повзрослевшего композитора стиль Хомякова отвечал потребности в торжественной и строгой поэзии, которая возносила слушателя над проблемами повседневности и суетным бытием. Кантата создавалась в 1915 г., в период смут и потрясений, раздиравших российское общество. Призыв Кантаты к любви, братству, служению высшим силам человечества контрастировал с разразившейся мировой войной и революционными настроениями в окружающем мире.

Кантата – сочинение зрелого мастера. К концу жизни композитору удалось подчинить головокружительные технические задачи контрапункта музыкальному содержанию. Танеев создал произведение с уникальным взаимопроникновением симфонического и кантатно–ораториального жанров.

В Кантате композитор связал две эпохи: канувший в Лету старый мир XIX в. и наступивший, полный новаций, бурь и потрясений XX век. В этом произведении заключена целостная концепция мира и человеческого бытия в мире.

По словам А.К.Глазунова, после премьеры Кантаты в Петрограде Танеев произнес: «Какая богатая, не использованная еще область – русская оратория». Московская премьера произведения в зале Благородного собрания также была незабываема: «Кантата очень хорошо прошла, хоры звучали чрезвычайно массивно и величественно – хор был в 180 человек, и все выходило по звучности несравненно полнее, чем в Петербурге», - писал Танеев о премьере.

Впечатление композитора разделял и музыкальный критик Б.В.Асафьев:

«Значение Кантаты для русской музыки огромно. Сейчас не поддается точному выяснению все звуковое богатство, все мастерство, вложенное в неё, но сила эмоционального содержания музыки ощущается с первого же знакомства с нею по степени произведенного впечатления. Впечатление осталось столь сильное, какое только и может остаться после исполнения подлинно правдивых, живых произведений музыкального искусства, где слышится за каждым изгибом музыкальной мысли творческая воля и одухотворенное чувство композитора».

В истории русской музыки Сергей Иванович Танеев остался как автор монументальных сочинений, и педагог, сыгравший огромную роль в образовании Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Николая Метнера, Рейнгольда Глиэра.