МГАСО анонсировал планы на новый сезон

Одним из главных событий сезона стало назначение маэстро Ивана Никифорчина художественным руководителем МГАСО 14 августа 2024 г.

Открытие нового сезона пройдет на фестивале «Территория мира – территория музыки» в Калининграде 23–25 августа 2024 г., на котором МГАСО выступит в течение всех трех дней.

В новом сезоне поклонников прославленного коллектива ждет именной абонемент № 31 «Московский государственный академический симфонический оркестр» в Концертном зале им.П.И.Чайковского, выступления в «Филармонии-2», разнообразные концертные программы в Зале Зарядье.



МГАСО

Ирина Шигорева, директор МГАСО: «82-ой сезон МГАСО будет очень насыщенным. Один из самых важных и значимых концертов первой половины сезона – открытие именного абонемента № 31 «Московский государственный академический симфонический оркестр» в Концертном зале им.П.И.Чайковского 1 ноября 2024 г.. МГАСО и маэстро Тимур Зангиев исполняет сюиту из балета «Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля. 12 ноября в Зале Зарядье МГАСО и маэстро Димитрис Ботинис представят грандиозную Симфонию № 7 Антона Брукнера – венец творения австрийского композитора».

Оркестр принимает участие во Всероссийском конкурсе молодых композиторов «Партитура». 26 ноября в Большом зале консерватории им.П.И.Чайковского МГАСО выступит на гала-концерте лауреатов конкурса «Партитура»

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3 октября МГАСО вместе с оперной дивой Хиблой Герзмава выступит в старейшем российском профессиональном музыкальном заведении – Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. В октябре оркестр примет участие в Международном Гаврилинском фестивале в Вологде.

В новом сезоне за дирижерский пульт МГАСО встанут художественный руководитель оркестра Иван Никифорчин, Димитрис Ботинис, маэстро Кристиан Кнапп, Антон Гришанин, Эдуард Топчян, Ариф Дадашев, Антон Шабуров, Алексей Верещагин, Арсентий Ткаченко, Ярослав Забояркин, Артем Абашев, Тимур Зангиев, Александр Соловьев и другие.

Одно из ярких событий сезона - традиционный концерт «Новый год с МГАСО» 30 декабря в Большом зале консерватории. Впервые им продирижирует маэстро Фабио Мастранджело. На концерте в 17-ый раз будет представлена музыка династии Штраусов.

В новом сезоне вместе с МГАСО выступят солисты Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Джордж Харлионо, Даниил Крамер, Филипп Копачевский, Константин Емельянов, Иван Почекин, Шарль Ределле, Аугусто Велио Палумбо, Иван Бессонов, Ева Геворгян, Арсений Тарасевич-Николаев, Энджел Вонг, Альбина Шагимуратова, Ольга Маслова, Глеб Перязев, Екатерина Савинкова, Дамир Садуахасов и другие.

МГАСО продолжает сотрудничество с ведущими хоровыми коллективами, такими как ГАХКР им.А.А.Юрлова, Государственным академическим русским хором им.А.В.Свешникова под управлением Народного артиста России Геннадия Дмитряка, Московским государственным академическим камерным хором под управлением Тимофея Гольберга и другими.

Слушателей ждет музыка П.И.Чайковского, А.К.Глазунова, С.И.Танеева, С.В.Рахманинова, Д.Д.Шостаковича, А.Н.Цфасмана, В.А.Гаврилина, В.А.Моцарта, К.М.ф.Вебера, Ф.Шопена, Ф.Листа, Дж.Россини, Н.Паганини, Дж.Верди, Р.Вагнера, М. де Фалья, Дж. Пуччини, М. Равеля, А. Брукнера и молодых, пока еще никому не известных композиторов-участников конкурса «Партитура», первооткрывателем творчества которых для широкой публики станет МГАСО.