МГАСО отпразднует Новый год в БЗК

За дирижерским пультом впервые в истории новогодних концертов МГАСО - художественный руководитель оркестра, лауреат Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры, лауреат Первого Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова Иван Никифорчин.



Иван Никифорчин

Иван Никифорчин: «Дорогие друзья! Я невероятно счастлив от того, что приближается Новый год! 30 декабря мы вместе с МГАСО дадим большой сольный концерт оркестра. Вести этот замечательный концерт будет наш друг – Алексей Барабанов. Приходите обязательно! Вы не представляете, сколько всего удивительного, какие сюрпризы и находки вас ожидают, какие мелодии семейства Штраусов вы услышите. Этот вечер вы не забудете никогда! Перед Новым годом случаются самые настоящие чудеса. И чудеса случатся на нашем концерте!»

В программу этого года войдут произведения Иоганна Штрауса–сына, Йозефа Штрауса, Джоаккино Россини и Франца Легара. Слушатели встретят Новый год под любимые мелодии увертюр к опереттам, вальсов, полек и маршей.

Ведущий — Алексей Барабанов.

«Новый год с МГАСО» пользуется неизменным успехом и у завзятых меломанов, и у тех, кто только начинает свое увлекательное путешествие в мир классической музыки. Полное погружение в мир праздничной Вены задает прекрасное настроение на январские праздники. Заряд позитива и волшебства от концерта МГАСО сохранится у слушателей на весь Новый 2026 год.

Билеты на концерт онлайн https://www.ticketland.ru/koncertnye-zaly/moskovskaya-konservatoriya/novyy-god-s-mgaso/p_27988137/

Концерт проходит при информационной поддержке радио «Орфей», «Известия», радио «Культура», порталов Клео.ру, Утро.ру, Дни.ру, NewsMuz.com.