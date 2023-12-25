Программа «Новый год с МГАСО» включает в себя бессмертные творения династии Штраусов: вальсы «На прекрасном голубом Дунае», Императорский, «Весенние голоса», самые известные быстрые польки и Марш Радецкого, под который пространство Большого зала консерватории наполняется громом аплодисментов. Традиционно в программе прозвучит либо редко исполняемое, либо малоизвестное произведение – изюминка специально для знатоков венской музыкальной культуры.

Программа:

1 отделение:

Вальс «Императорский»

Марш «По случаю счастливого спасения императора Франца Иосифа I»

Французская полька «С биржи»

Вальс «Сказки Венского леса»

Быстрая полька «Да здравствует Венгрия!»

Увертюра к оперетте «Летучая мышь»

2 отделение:

Вальс «Весенние голоса»

Быстрая полька «Гром и молния»

Марш «Персидский марш»

Полька-мазурка «Фата Моргана»

Марш «Египетский»

Галоп «Бандиты»

Музыкальная шутка «Перпетуум мобиле» («Вечное движение»)

Вальс «На прекрасном голубом Дунае»

Марш Радецкого

Традиции отмечать новогодние праздники в ритме вальса уже почти 200 лет. В 1830-х гг. в Вене даже появилось модное словечко "Walzersucht" – «потребность в вальсе», точнее даже «жажда вальса» – жизненно важная необходимость, когда па вальса желанны как стакан воды. В новогодние праздники Вена играла и танцевала: сборники вальсов издавали сериями, называли «гирляндами» и продавали огромными тиражами. Издатели, как правило, давали скромным творениям громогласные названия, чтобы привлечь покупателей. «Гирлянды» обычно состояли из 5-6 вальсов, объединенных одной тональностью – их танцевали без остановки. Благодаря изданным тогда «гирляндам» до нас дошли прекрасные импровизации, которые рождались у их создателей в полете смычка прямо в бальном зале и очень быстро вытеснялись все новыми творениями.

Вместе с МГАСО и маэстро Франтцем москвичи отметят встречу Нового года концертом в духе праздничного венского бала.



МГАСО

Перед слушателями в музыкальном вихре пронесется захватывающая история семьи Штраусов и их современников: со взлетами, падениями, минутами торжества и беззаветной любви. Прения Иоганна Штрауса-отца и его сыновей вошли в не только в историю музыки, но и в мировую историю, тесно переплетаясь с историей Вены и став примером настоящих страстей, кипящих в одном безмерно талантливом семействе. Время безжалостно стерло музыку многих современников Штраусов, переставило акценты, сделав «Марш Радецкого» самым известным произведением Иоганна Штрауса-отца и погрузив в воды Леты многие произведения, бывшие в 19 в. «хитами». Если темы Иоганна-отца связаны со спецификой скрипичной музыки, то мелодии Иоганна-сына вокальны в своей основе и потому так популярны: их может напеть каждый слушатель.

С момента приезда Иоганна Штрауса-сына в Павловск в 1856 г. его музыка пользуется безумной популярностью в России. В XIX в. концерты Штрауса собирали многотысячные толпы в здании «воксхолла», сейчас меломаны наслаждаются ей под Новый год в Большом зале консерватории.

30 декабря в 19:00, Большой зал Московской консерватории. Билеты онлайн