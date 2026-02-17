Денис Майданов стал народным артистом, Александр Рудин получил орден

Президент Владимир Путин подписал указ о награждениях.
Артист, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре Денис Майданов стал народным артистом России.
Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» отмечен Александр Рудин, художественный руководитель «Российского национального оркестра».
Кроме того, медаль «За труды в культуре и искусстве» получила Гаянэ Шиладжян, директор государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония".