Денис Майданов приговорен к 15 годам тюрьмы

Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

«Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины российского депутата Дениса Майданова, способствовавшего захвату части восточных регионов Украины, - говорится в сообщении. - На основании собранных доказательств суд признал Майданова виновным по ч. 3 ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") Уголовного кодекса».



Денис Майданов

Отмечается, что парламентарию "назначено наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества", он приговорен заочно, "так как находится на территории России".

12 июня на концерте в честь Дня России, который впервые отметили в городе Мелитополе Запорожской области, Майданов сообщил, что "лично неоднократно начиная с 2014 года был в Луганской и Донецкой народных республиках, в Крыму".