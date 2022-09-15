Газманов, Майданов, Кормухина: кто получает деньги от Президентского фонда культурных инициатив

Речь идет о деньгах, которые были выделены в рамках второй волны грантов фонда. В конце марта председатель координационного комитета фонда Сергей Кириенко анонсировал, что в рамках этой волны организация направит порядка одного миллиарда рублей на поддержку культурных проектов «в условиях санкционного давления зарубежных стран».

Эти деньги распределили между 172 проектами весной и летом 2022 года на трех конкурсах. Всего фонд выделил на гранты 991 миллион рублей.



Денис Майданов

Крупнейшим грантополучателем стал марафон «ZaРоссию» (рок-маршруты — 51,4 миллиона рублей, поп-маршруты — 48,6 миллиона рублей).







«В концертах участвуют исполнители, многие из которых стали легендами советской и российской эстрады. Они поют о России, любви, дружбе, семье. В том числе народные артисты России Олег Газманов и Анита Цой, Дмитрий Харатьян, ВИА «Самоцветы». Участвуют и исполнители, привлекательные для молодого поколения – певицы Анна Семенович, Виктория Дайнеко, группа «Фабрика» и другие. В каждом городе в программу включаются выступления местных исполнителей и коллективов. Также выступают на концертах поэты – Анна Ревякина, Ольга Ершова и Московский театр поэтов», - говорится в обосновании гранта марафона.

Как отметил заслуженный артист России Денис Майданов 12 апреля во время первого концерта поп-маршрута в Твери: «Сегодня я пою лучшие песни, которые захотели услышать зрители. Это песни о мире, о любви, о нашем будущем и настоящем. Важно, чтобы жители России увидели, что рядом с ними артисты, которые любят свою Родину, переживают за нее и остаются со своим народом. Сегодня начался тур, который пройдет по стране. Главная его задача - вдохнуть уверенность в том, что все будет хорошо, что Россия выполнит все задачи, поставленные Президентом страны».

61,6 миллиона рублей получил Первый всероссийский тур в поддержку внутреннего туризма "Хороша родная", где в качестве группы поддержки указаны «артисты, ставшие объектами санкционного давления», в числе которых упоминаются дирижер Валерий Гергиев, хор Михаила Турецкого и поп-группа «Город 312».

42,16 млн рублей получил патриотический концертный тур «Zа ВМФ!» Дениса Майданова, Ольги Кормухиной и др.