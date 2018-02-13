Ольга Кормухина построила Царскую часовню

Часовня-памятник в честь Царя-Страстотерпца стоит на самом видном месте – на трассе М-10 «Россия» около Дома Чайковского.

Царская часовня имеет общероссийское значение. Место для нее выбрано не случайно: Ольга искала его целых 15 лет. Сначала один из самых знаменитых российских старцев, ныне покойный Николай Гурьянов, завещал ей построить часовню. А затем другой старец, отец Илий, посещая Клин, заметил, что именно здесь должна быть воздвигнута Царская часовня в честь Царя-страстотерпца. Когда независимо друг от друга совпали два благословения старцев, Ольга Кормухина окончательно определилась с выбором места. Тем более, Клин тесно связан с историей Царской семьи. Там была явлена чудотворная икона Божией Матери «Клинская», которая особо чтилась династией Романовых. И даже П.И. Чайковский был любимым композитором Николая II и его семьи.



Часовня-памятник в честь Царя-Страстотерпца

- Здесь сошлось все, что я искала: древний город Клин, благословения двух старцев, музыка Чайковского, который почитался Царской семьей, и имперская трасса Москва-Санкт-Петербург,—говорит Ольга Кормухина.

Отличительной особенностью часовни является уникальная в своем роде мозаичная икона с ликом Николая II, которая располагается внутри, и барельеф в виде креста. Они выполнены по специальному заказу Ольги Кормухиной.

Строительство часовни-памятника проходило при горячей поддержке Главы Клинского района Алены Сокольской. Символично, что часовню построили две женщины – Ольга и Елена, ведь святая Ольга крещена именем Елена, и в этом Ольга Кормухина увидела благословение своей святой. Ольга сразу почувствовала, что они с Еленой Сокольской родные люди, и отмечает, что на таких женщинах держится русская земля.

Церемония открытия Царской часовни состоится по благословению Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, будут присутствовать сама Ольга Кормухина, глава Клинского района Алена Сокольская, Благочинный Клинского округа Евгений (Мальков), потомки рода Чайковских, Танеевых, общественность.

Часовня стала дорогим подарком городу и очень понравилась клинчанам. Люди приходят сюда молиться, приносят лампады, и вечером множество огонечков светится вокруг белой часовни, придавая особую красоту ее позолоченному куполу. Часовня уже стала одним из любимых мест для туристов. Образовался даже новый туристический маршрут «Клин звучит», который проходит от вокзала до Дома Чайковского, где туристов встречает Царская часовня-памятник. В народе ее успели окрестить Путевой: она благословляет всех путешествующих и проезжающих по трассе Москва-Санкт-Петербург. Место обещает стать культовым для влюбленных и молодоженов, поскольку Царственные мученики помогают в устройстве семейной жизни; им также молятся об избавлении от страстей алкоголизма, наркомании и курения.

Примечательно, что освящение Царской часовни станет первым крупнейшим событием в год 100-летия расстрела Царской семьи и пройдет в Прощёное воскресенье как знак прощения и покаяния.