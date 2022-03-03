Ольга Кормухина и Алексей Белов открывают Академию современной музыки

Лучшие примут участие в финальном гала-концерте, теле- и радиоэфирах. И все прошедшие обучение в Академии получат сертификат о повышении квалификации Московского института современного искусства.

Мы долго к этому шли! С огромной верой и надеждой на то, что искусство вернётся в наше медиапространство».