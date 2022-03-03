Ольга Кормухина и Алексей Белов открывают Академию современной музыки

«Дорогие наши таланты! От 15 до 35 лет. Нашей стране (и не только) нужна новая настоящая творческая элита! Ведущие представители муз. индустрии из России и Европы готовы обучать вас композиции, аранжировке, саунд-продюсированию, продюсированию и постпродакшн, чтобы вы стали независимы от студий.
Лучшие примут участие в финальном гала-концерте, теле- и радиоэфирах. И все прошедшие обучение в Академии получат сертификат о повышении квалификации Московского института современного искусства.
Мы долго к этому шли! С огромной верой и надеждой на то, что искусство вернётся в наше медиапространство».
Открытие Академии Александр Пушной, Евгений Маргулис, Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Иван Охлобыстин, Настя Рогожникова. Но пока непонятно, станут ли именно они преподавателями академии.
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