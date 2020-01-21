Суд по делу Кормухиной и Гагариной не решил вопрос об экспертизе

Как указывается в иске, в 2011 году аранжировку песни "Кукушка" для Кормухиной написал ее супруг, музыкант Алексей Белов. Позже Кормухина услышала ту же песню в исполнении Гагариной, аранжировщиком был указан Константин Меладзе. Песня стала саундтреком к фильму "Битва за Севастополь" (2015 год). Кормухина заметила сходство между переработками Белова и Меладзе.



Ольга Кормухина и Алексей Белов

Истец просит суд признать музыкальное произведение созданным с нарушением авторских прав о переработке песни Виктора Цоя "Кукушка", и обязать ответчика прекратить действия, нарушающие исключительные права. Ответчики с иском не согласны.

В очередном заседании суда сторона Полины Гагариной продолжила возражать против передачи произведений на экспертизу. Сторона Кормухиной снова изложила суть своего ходатайства о проведении комплексной фонографической и музыковедческой экспертизы. С этим вопросом представители Кормухиной обратились в Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте. В целом суду заявили пять процессуальных ходатайств, в том числе о приобщении носителей с произведениями и о проведении судебной экспертизы.

«Надо ещё доказать, что Ольга Борисовна имела права на произведение «Кукушка». Вот так сказала сторона Гагариной. Это точная цитата. Но мы не заявляем права на произведение «Кукушка», так как всем известен создатель этой культовой песни. У нас спор за переработанное произведение «Кукушка» в версии Кормухиной», - сообщила адвокат Кормухиной Валерия Рытвина.

Любопытно, что в ходе процесса адвокат Полины Гагариной принялась читать нотации присутствующим в зале журналистам, и потребовала переписать все их фамилии с указанием изданий. Журналисты встретили это предложение смехом.

В итоге суд постановил перенести рассмотрение вопроса о назначении фонографической экспертизы и органе, который ее будет проводить, на 25 февраля.