Ольга Кормухина заявила о воровстве Гагариной и Меладзе ее кавера на Цоя

Певица Ольга Кормухина объяснила на пресс-конференции в НСН, почему она решила подать в суд на Полину Гагарину из-за конфликта кавер-версий «Кукушка» Виктора Цоя.



Алексей Белов и Ольга Кормухина

В 2011 году Ольгой Кормухиной была записана кавер-версия песни «Кукушка» для большого проекта, посвященного 50-летию Виктора Цоя. Кавер получил одобрение родственников Виктора Цоя. Трек вошел в альбом Ольги Кормухиной, и неоднократно исполнялся на концертах и фестивалях, ротировался на «Нашем Радио».

В 2015 году в качестве саундтрека к фильму «Битва за Севастополь» вышла кавер-версия той же песни Виктора Цоя, но уже в исполнении Полины Гагариной. Автором аранжировки этого трека указан Константин Меладзе, однако «новая» аранжировка является практически копией той, что сделал композитор и продюсер Алексей Белов для Ольги Кормухиной. Певица обратилась в Тверской суд города Москвы с иском к Полине Гагариной с требованием о прекращении нарушения авторского права.

Перед пресс-конференцией показали фильм, в котором наглядно сравнивается структура двух каверов, и даже Кормухина и Гагарина поют вместе и по очереди в наложении, - треки совпадают полностью.

Алексей Белов рассказал, что выбрал довольно редкий музыкальный темп 71 удар в минуту, и Константин Меладзе взял его же. В версии Меладзе в два раза замедлена гитара, и полностью повторены все «фишки», которые Белов и Кормухина придумали сами, и которых не было в оригинальной песне Виктора Цоя. Кормухина добавила, что полностью повторена ее вокальная линия, вплоть до вскрика «Ответь!», - Гагарина скопировала даже эту ее придумку.

Ольга Кормухина объяснила, почему решила обратиться в суд спустя четыре года.

«Мы пытались это сделать еще в 2015 или 2016 году, но на тот момент не было судебной практики в отношении конкретно такого авторского права. Нам сказали, что это займет очень много времени, отнимет много сил», - сказала она.

Юрист Кормухиной Валерия Рытвина пояснила, что споры за авторство каверов - новая область споров в отечественном праве, и рассмотрение такого иска станет первым такого рода в России. 23 апреля 2019 года Верховный суд разъяснил нормы правоприменения части 4 ГК РФ, и это стало основанием для обращения в суд по признанию авторства кавер-версии. Поскольку лицензионный договор на переработку был заключен именно с Полиной Гагариной, то иск подан к ней. Но это не исключает дальнейшего иска к Константину Меладзе, либо добавления его в соответчики по данному иску. Суд просят запретить исполнять Гагариной эту песню, пока та не оформит лицензионные права у Кормухиной и Белова на аранжировку.

В мае 2019 года Ольга и Алексей обратились за профессиональным заключением к авторитетному музыкальному критику, эксперту Департамента культуры Москвы Михаилу Сегельману. Эксперту были представлены две кавер-версии «Кукушки»: в исполнении Кормухиной и Гагариной. И вот официальный вердикт Михаила Сегельмана:

«Созданное музыкальное произведение «Кукушка» в исполнении О.Б. Кормухиной ЯВЛЯЕТСЯ самостоятельным произведением. Музыкальное произведение «Кукушка» в исполнении П.С.Гагариной НЕ ЯВЛЯЕТСЯ переработкой того же музыкального произведения, созданного и исполненного О.Кормухиной и НЕ ЯВЛЯЕТСЯ самостоятельным музыкальным произведением».

Более того, в реестре РАО зарегистрирована песня «Кукушка», где в числе соавтора музыки указан Константин Меладзе, наравне с Виктором Цоем. При том, что в реестре уже есть песня «Кукушка» авторства Виктора Цоя. Это оскорбление памяти Цоя, считает певица.

Кормухина рассказала, что однажды она демонстративно ушла из Кремля, столкнувшись там с оппоненткой.

«Я один раз встала и ушла из Кремля с концерта, где мне надо было петь "Нас учили быть птицами". И вдруг я увидела Гагарину с "Кукушкой". Я говорю: вы что? Они говорят: понимаете, она у них такая распиаренная. Я говорю: знаете, пиар это не про Цоя, и не про нас. Встала и ушла», - сказала певица.

Кормухина подчеркнула, что в данном случае борется не за свои права, а за права Виктора Цоя.

«Я иду в суд не ради своих прав, я иду ради прав Цоя. Где бы и когда бы я не исполняла это произведение, я говорю: Цой с нами, Цой жив. Пока мы поем его песни, которые являются молитвами нашего и следующего поколения, он жив в своих песнях. Всегда первым номером у меня идет Цой. Та сторона никогда не упоминает Цоя. Это недопустимо».

Кормухина сказала, что у всех авторов каверов равные права, и у всех заключены лицензионные договоры на переработку. Но ее крайне возмущает, что Константин Меладзе зарегистрировал в РАО песню на себя, наравне с настоящим автором песни Виктором Цоем. Она назвала воровством такое поведение, и возмущена равнодушием и бездушностью, с которыми Гагарина и Константин Меладзе это сделали.

«Надо отличать добро от зла. Понимать, что такое хорошо и что такое плохо. И не беспринципным Гагариной и Меладзе решать, чья это песня».

Кормухина призналась, что когда-то давно относилась к Полине с большой симпатией.

«Буду до конца откровенной. Когда она только появилась, много лет назад, она еще была молоденькой совсем, она пела песню про облака. Симпатичная такая песня была, и, вроде бы, она сама ее написала. Я думаю, молодец какая, сама пишет. А когда она потом пошла по "папикам" гулять – все, эта Полина кончилась. Ее уже не будет никогда».

Музыкальный критик Илья Легостаев подчеркнул, что в цивилизованном музыкальном рынке важно соблюдать все авторские права, в том числе на аранжировки.