Суд отказал Кормухиной в иске к Полине Гагариной по песне Цоя

«Тверским районным судом города Москвы вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований Кормухиной к Гагариной о признании музыкального произведения как созданного с нарушением авторских прав, обязании прекратить действия, нарушающие исключительные права, обязании опубликовать решение суда», - указали в пресс-службе суда.



Полина Гагарина

Истица обвиняла Гагарину в присвоении ее аранжировки кавера на песню Цоя "Кукушка". Кормухина в суде утверждает, что аранжировка на песню была написана лично ею и Алексеем Беловым, а впоследствии она вошла в альбом "Падаю в небо". В иске указано, что ответчица использовала всю "вокальную фактуру и темп композиции" без указания авторов аранжировки и Цоя.

Истец утверждает, что исследование двух каверов "Кукушки" установило, что вариант Кормухиной и Белова является самостоятельным произведением, а версия песни Гагариной не является переработкой композиции или самостоятельным произведением.



Алексей Белов и Ольга Кормухина

Ответчики настаивали, что исследование истцов не было основано на партитуре нотной записи, которая не совпадает у певиц.

Истица не требовала с Гагариной материального возмещения.