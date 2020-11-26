Суд отказал Кормухиной в иске к Полине Гагариной по песне Цоя

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Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска певицы Ольги Кормухиной к Полине Гагариной о защите права на аранжировку песни Виктора Цоя "Кукушка".

«Тверским районным судом города Москвы вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований Кормухиной к Гагариной о признании музыкального произведения как созданного с нарушением авторских прав, обязании прекратить действия, нарушающие исключительные права, обязании опубликовать решение суда», - указали в пресс-службе суда.

Полина Гагарина
Полина Гагарина

Истица обвиняла Гагарину в присвоении ее аранжировки кавера на песню Цоя "Кукушка". Кормухина в суде утверждает, что аранжировка на песню была написана лично ею и Алексеем Беловым, а впоследствии она вошла в альбом "Падаю в небо". В иске указано, что ответчица использовала всю "вокальную фактуру и темп композиции" без указания авторов аранжировки и Цоя.

Истец утверждает, что исследование двух каверов "Кукушки" установило, что вариант Кормухиной и Белова является самостоятельным произведением, а версия песни Гагариной не является переработкой композиции или самостоятельным произведением.

Алексей Белов и Ольга Кормухина
Алексей Белов и Ольга Кормухина

Ответчики настаивали, что исследование истцов не было основано на партитуре нотной записи, которая не совпадает у певиц.

Истица не требовала с Гагариной материального возмещения.

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