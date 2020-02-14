Алексей Белов посвятил песню своей жене Ольге Кормухиной

«Эта песня о расставании и о понимании его неизбежности. О надежде. Расставания бывают разные... Когда-то, мне довелось увидеть смерть своими глазами... И всё же, надежда и любовь сильнее самой смерти. Эта песня является песней-посвящением моей любимой супруге, певице Ольге Кормухиной», - рассказывает Алексей Белов.

Съёмки клипа «Не отпускай моей руки» проходили в несколько этапов, а весь цикл производства от начала и до его завершения занял полгода.



Алексей Белов

«Сначала мы снимали перфоманс и солистов Большого Театра в белой студии. После небольшого перерыва, для придания изображению воздуха и объёма, состоялись съёмки на натуре, где были сняты ключевые сцены у ночного костра, мой уход под воду и появление из неё. Но основное время работы над клипом занял постпродакшн. Необходимо было создать атмосферу, которая соответствует состоянию песни и объединит, отдельно снятые эпизоды», - рассказывает Алексей Белов.

Премьера песни «Не отпускай моей руки» состоялась 7 июля прошлого года, в день семьи любви и верности, а премьера клипа, что очень символично, 14 февраля, в день всех влюбленных.