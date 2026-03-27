Вышел трибьют-альбом МакSим с участием Mona и «Комнаты культуры»

Дора и Травма перепели «Трудный возраст», а Женя Трофимов и «Комната культуры» представили свою версию «Отпускаю». Mona исполнила «Знаешь ли ты», а Лампабикт записал кавер «Ветром стать». Рэпер Lida перепел «Нежность», Beautiful Boys – «Сон», Nansi & Sidorov – «Сантиметры дыханья». Куок записал «Пам-парам», Абрикоса – «Лолиту». Они все звучат очень по-разному: есть и электронная музыка, и гитарная, и восточные мотивы.

Выход трибьюта приурочен к 20-летию дебютного альбома МакSим «Трудный возраст». Он увидел свет 28 марта 2006 года. Альбом стал бестселлером и разошелся 2-миллионным тиражом. Лонгплей получил золотой, бриллиантовый и 5 платиновых сертификаций в России. Три сингла («Отпускаю», «Знаешь ли ты», «Ветром стать») возглавили общий топ-чарт стран СНГ.



МакSим

«Я с радостью согласилась поучаствовать в создании трибьюта: люблю эксперименты, особенно когда все сделано с душой и качественно. В проекте примут участие молодые, но уже известные и востребованные в своих жанрах артисты. Каждая композиция зазвучит по-новому — в уникальном стиле и с собственным взглядом исполнителя. У участников была полная свобода творчества, при одном важном условии: сохранить уважение к песням и слушателям, без пошлости и нецензурной лексики. В звучании альбома будут задействованы элементы самых разных жанров: от этнических мотивов и оперного хора до рэпа и электроники», — говорит МакSим.